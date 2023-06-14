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Названы сроки появления серийного беспилотника Урал

Прототип уже испытан на одном из предприятий металлургии, испытания завершились успешно.

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На данный момент отечественным флагманом беспилотных грузовиков по праву считается КАМАЗ, отправивший по М-11 первые четыре беспилотных машины (правда, с оператором в кабине) с коммерческими грузами. Миасский Урал не намерен отставать, но действует в ином сегменте.

В апреле «За рулем» сообщал, что производитель вывел на испытания грузовик без кабины, а теперь стало известно о готовящемся запуске беспилотного автомобиля в серийное производство.

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Урал планирует начать серийное производство беспилотных грузовиков уже в 2023 году, сообщает источник со ссылкой на гендиректора предприятия Павла Яковлева.

Он сообщил, что прототип прошел испытания на одном из предприятий Магнитогорского металлургического комбината (ММК), и теперь все идет к тому, что в адрес комбината будет поставлена целая партия таких машин.

Речь о машине с индексом Урал-432067-73 с колесной формулой 4х4. На старте испытаний прототипа сообщалось, что беспилотник сможет разгоняться до 80 км/ч, преодолевать препятствия, включая брод до 0,7 м, а запас хода составит 800 км.

Источник: finmarket.ru

Видео: Телекомпания ТВ-ИН

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За РулемИннокентий Кишкурно
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