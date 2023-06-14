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Беспилотные КАМАЗы 14 июня выезжают на федеральную трассу

Они впервые отправятся в коммерческий рейс.

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Четыре цифровых магистральных тягача КАМАЗ-54901 14 июня повезут коммерческие грузы из Санкт-Петербурга в Москву по трассе М-11. Во время испытаний беспилотных грузовиков в условиях реальной эксплуатации поначалу на пассажирском месте будут сидеть операторы, хотя двигаться машины будут полностью автономно. Узнать машины в потоке можно по специальной маркировке в виде белого треугольника с красными краями и вписанной внутрь черной литерой А.

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Ответственным за реализацию проекта «Беспилотные логистические коридоры» выступает Минтранс России.

«КАМАЗ не первый год ведет серьезную работу в сфере цифрового производства и разработки беспилотной автотехники. Мы выходим на новый этап в развитии беспилотных транспортных средств – переходим к их практическому применению», – отметил генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин.

В 2024 году предприятие рассчитывает произвести около 50 беспилотных автомобилей, а в 2025-м планируют полностью отказаться от присутствия человека в кабине.

Источник, фото: КАМАЗ

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