Беспилотные КАМАЗы испытали в Арктике

В течение двух месяцев беспилотные машины КАМАЗ-43118 возили грузы на Гыданском полуострове ЯНАО.

В рамках опытно-промышленной эксплуатации первые беспилотные грузовики КАМАЗ-43118 выполняли грузоперевозки на дорогах-зимниках в Арктике. Несколько месяцев они перевозили грузы по зимнику длиной 140 км, соединяющему автономный нефтепромысел с поселком Тазовский. Робомобили выходили на маршрут в максимально тяжелых погодных условиях, при которых запрещен выезд автомобиля под управлением человека. Это их прямое предназначение, так они позволяют сократить простои техники и минимизировать сроки доставки груза.

Беспилотники ориентируются в пространстве благодаря сенсорам, строящим цифровую карту дорог и распознающим препятствия в радиусе 200 метров. Также они распознают и фиксируют движущиеся объекты. Связь между грузовиками осуществляется через промышленный Wi-Fi, 3G/4G и специальную частоту в УКВ-диапазоне.

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Источник: Журнал «Рейс»