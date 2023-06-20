Рассекречен Livan 7, у которого есть шансы оказаться в России

Среднеразмерный кроссовер Livan 7 получил разрешение на серийное производство.

Собирать машины будут на совместном предприятии Lifan и Geely. Модель электрическая, и она может добраться до России: через некоторое время после запущенного бензинового Livan X3 Pro, планируется предложить российским покупателям электромобиль.

Первые фото электрокроссовера источник публикует со ссылкой на базу Министерства промышленности КНР. Габариты составляют 4690 х 1892 х 1650 мм при колесной базе 2775 мм, что сравнимо с Geely Tugella.

Пожалуй, основная изюминка этой «электрички» – это сменная батарея. Если Livan 7 нацелен на Россию, у нас должны появиться станции по смене батарей, и компания сейчас прорабатывает такой проект.

Батарея питает электродвигатель мощностью 245 л.с. Пока в производство пойдет только передний привод, хотя на этапе официальной презентации была показана полноприводная версия.

Покупателям предложат на выбор шесть цветов кузова, два дизайна колесных дисков в двух размерах, 18” и 19”. Ручки дверей – выдвижные.

Впрочем, «электричка» в российской линейке Livan – это пока отдаленная перспектива. Ранее нее к X3 Pro должны добавиться седан S6 Pro и кроссовер X6 Pro.

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Источник: Китайские автомобили

Фото: Минпром КНР