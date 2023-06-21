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Россияне в 1,5 раза больше стали покупать аксессуаров для путешествий

В топе у автомобилистов боксы на крышу и автохолодильники, но не только они.

За Рулем5 критериев, которые важны при покупке авто с пробегом

Положительный опыт поездок по стране, возникший в период пандемии, а также развитие придорожной инфраструктуры повлияли как на спрос на туркомплекты для автопутешествий, так и на летние аксессуары для автомобилей. За год спрос вырос в 1,5–1,7 раза.

На какие автомобильные аксессуары для путешествий сейчас особый спрос и как он менялся по сравнению с прошлым годом, выяснили эксперты СберАвто и специалисты сервиса «Платформа ОФД».

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Больше всего в этом году вырос спрос (на 71%) на боксы на крышу авто, а средний чек на них составляет 17 870 рублей (+20% по сравнению с ценой 2022 года).

Далее следуют:

  • автомобильные холодильники – на 53% (средняя цена 11 602 рубля; минус 12% к прошлом году)
  • автопылесосы – на 50% (1640 рублей; -8%)
  • тенты и чехлы для авто от дождя и солнца – на 40% (3224 рубля; -10%)
  • омывающая жидкость – на 31% (204 рубля; +6%)
  • шторки для боковых стекол — на 17% (1111 рублей; -20%)
  • крепления для велосипедов — на 10% (4410 рублей)
  • переноски для животных — на 8% (1192 рубля; минус 23%).

Для анализа были использованы данные о продажах из сетевой и традиционной торговли, онлайн- и офлайн-каналов розницы в России за период с 1 апреля по 10 июня 2023 года и аналогичный период 2022 года.

Фото: Depositphotos

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За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
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