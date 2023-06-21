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В Москве открыли первый в мире речной маршрут электротранспорта

Он будет курсировать круглогодично по Москве-реке.

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Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин дали старт первому в мире электрическому речному транспорту. Движение запустили между причалами «Киевский» и «Сердце столицы». Пока работают 6 причалов-остановок, другие остановки появятся по мере готовности инфраструктуры.

«Запуск отечественных электросудов — уникальный проект не только для России, но и для всего мира. Круглогодичного водного транспорта полностью на электроходу нет больше нигде, кроме нашего города. Сегодня столица — это не только лидер по использованию электрического транспорта, но и центр разработки и внедрения его самых инновационных моделей. Речные электросуда будут работать как альтернативный вид городского транспорта — по понятному расписанию с небольшими интервалами», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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Каждое судно вмещает около 50 человек. До 24 июня проезд на речном электротранспорте будет бесплатным. После этой даты и до конца августа цена поездки составит 150 рублей в рабочие дни и 300 рублей в выходные. С 1 сентября стоимость проезда будет 150 рублей в любой день.

За Рулем

Источник: Дептранс Москвы

Фото: https://t.me/DtRoad/26521

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