В Москве открыли первый в мире речной маршрут электротранспорта
Он будет курсировать круглогодично по Москве-реке.
Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин дали старт первому в мире электрическому речному транспорту. Движение запустили между причалами «Киевский» и «Сердце столицы». Пока работают 6 причалов-остановок, другие остановки появятся по мере готовности инфраструктуры.
«Запуск отечественных электросудов — уникальный проект не только для России, но и для всего мира. Круглогодичного водного транспорта полностью на электроходу нет больше нигде, кроме нашего города. Сегодня столица — это не только лидер по использованию электрического транспорта, но и центр разработки и внедрения его самых инновационных моделей. Речные электросуда будут работать как альтернативный вид городского транспорта — по понятному расписанию с небольшими интервалами», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Проверь себя на знание ПДДИспытания нового топлива — оно уже продается на АЗСЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!
Каждое судно вмещает около 50 человек. До 24 июня проезд на речном электротранспорте будет бесплатным. После этой даты и до конца августа цена поездки составит 150 рублей в рабочие дни и 300 рублей в выходные. С 1 сентября стоимость проезда будет 150 рублей в любой день.
- «За рулем» можно читать в Телеграм
Источник: Дептранс Москвы
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0