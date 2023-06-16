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На ПМЭФ показали мотоцикл Aurus Merlon

Купить его можно будет уже в следующем году, но из-за высокой цены большого спроса на него в компании не ожидают.

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Aurus представил на ПМЭФ-2023 не только гибридный кроссовер Komendant, но и электрический мотоцикл Merlon. В первую очередь электромотоцикл предназначен для гаража особого назначения. Частные лица тоже могут стать обладателями элитного мотоцикла – в 2024 году для таких покупателей планируется выпустить 300 единиц техники.

Байк оснастят электродвигателем с пиковой мощностью 140 кВт (190 л.с.) и аккумулятором емкостью 21 кВт*ч с запасом хода 200 км. Батарея будет адаптирована для эксплуатации в тяжелых климатических условиях, в том числе при температурах до минус 25 градусов по Цельсию.

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Разгон до 100 км/ч производитель обещает за четыре секунды. От стационарной зарядной станции байк заряжается примерно за час, от простой бытовой розетки - за 8-10 часов.

Цена на Merlon пока не озвучена, но эксперты предполагают, что она будет в диапазоне от 2 до 3 млн рублей.

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Источник и фото: ТехМаш

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