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Aurus Komendant: стала известна цена

Серийный российский внедорожник премиального класса показали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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Российский Aurus Komendant – один из самых крупных (5,38 метра в длину) и тяжелых (снаряженная масса – 3235 кг, на полтонны тяжелее Rolls-Royce Cullinan) премиальных автомобилей среди существующих.

Владелец седана Aurus, как правило, ездит пассажиром, а владелец внедорожника Komendant может сидеть и за рулем, поэтому водительское кресло сделали максимально комфортным.

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Компоновка салона Коменданта четырехместная, двухрядная, на заднем ряду – индивидуальные кресла повышенной комфортности.

Пневмоподвеска автомобиля создает оптимальный дорожный просвет для каждого из видов покрытия: ее диапазон составляет от 200 до 260 мм.

Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой на базе 4,4-литрового бензинового двигателя V8 Twin-turbo мощностью 598 л.с., который работает в сочетании с 9-диапазонным автоматом и системой полного привода.

До «сотни» внедорожник разгоняется за 6,5 секунды, а максимальная скорость составляет 220 км/ч.

Средняя стоимость модели – 35–37 млн рублей.

Возможности персонализации позволяют воплотить в жизнь мечты владельца.

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Источник: «Российская газета»

Фото: Aurus

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За РулемАлексеева Елена
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