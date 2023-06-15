Aurus Komendant: стала известна цена
Российский Aurus Komendant – один из самых крупных (5,38 метра в длину) и тяжелых (снаряженная масса – 3235 кг, на полтонны тяжелее Rolls-Royce Cullinan) премиальных автомобилей среди существующих.
Владелец седана Aurus, как правило, ездит пассажиром, а владелец внедорожника Komendant может сидеть и за рулем, поэтому водительское кресло сделали максимально комфортным.
Компоновка салона Коменданта четырехместная, двухрядная, на заднем ряду – индивидуальные кресла повышенной комфортности.
Пневмоподвеска автомобиля создает оптимальный дорожный просвет для каждого из видов покрытия: ее диапазон составляет от 200 до 260 мм.
Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой на базе 4,4-литрового бензинового двигателя V8 Twin-turbo мощностью 598 л.с., который работает в сочетании с 9-диапазонным автоматом и системой полного привода.
До «сотни» внедорожник разгоняется за 6,5 секунды, а максимальная скорость составляет 220 км/ч.
Средняя стоимость модели – 35–37 млн рублей.
Возможности персонализации позволяют воплотить в жизнь мечты владельца.
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Источник: «Российская газета»
Фото: Aurus
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