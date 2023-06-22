В Московской области нашли 20 незаконных съездов с трасс

В Минтрансе Подмосковья рассказали, откуда эти дороги берутся.

Незаконные съезды и примыкания к дорогам регионального и межмуниципального значения Московской области – одна из проблем в содержании дорог и может повлиять на безопасность дорожного движения.

С начала года на территории Подмосковья специалисты Мосавтодора ликвидировали порядка 20 незаконных примыканий и съездов, а в 2021–2022 гг. было выявлено более 80 таких примыканий.

«При открытии предприятий разного рода некоторые предприниматели самовольно обустраивают подъезд к своей «точке». Так как это напрямую влияет на организацию и безопасность дорожного движения сотрудники Мосавтодора контролируют данный процесс», – говорится в сообщении подмосковного Минтранса.

Лидером по ликвидации незаконных примыканий стал Ленинский округ – за три года там было устранено 14 несанкционированных съездов на Володарском шоссе.

В Долгопрудном в феврале этого года незаконное примыкание ликвидировали на Лихачевском проспекте, в Истре в районе поселка Шёлковая Гора, в Пушкино – вблизи деревни Тишково, а в Шаховском округе незаконный съезд ликвидировали вблизи деревни Коротнево.

Также незаконные съезды и примыкания устранили в Балашихе, Волоколамске, Клину, Коломне, Подольске, Ступине, Чехове, Ленинском, Можайске, Егорьевске, Раменском и Серпухове.

Минтранс напоминает, что необходимо получить согласование на примыкание к дорогам регионального и межмуниципального значения Московской области и сделать это можно через портал Госуслуг.

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Источник: Минтранс МО

Фото: Минтранс Подмосковья