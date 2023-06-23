Более 1,8 тыс. км туристических маршрутов обновят в 2023 году

Это делается в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

В 2023 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в нормативное состояние приведут более 1,8 тыс. км дорог, ведущих к туристическим объектам, сообщил зампред правительства РФ Марат Хуснуллин.

Он подчеркнул, что развитие внутреннего туризма дает хороший стимул для роста экономики и процветания регионов.

Создаются новые рабочие места, формируются новые пространства для развития бизнеса. Следующий шаг - обеспечить современную и безопасную транспортную инфраструктуру.

В том числе на это нацелен нацпроект «Безопасные качественные дороги».

Дорожное покрытие отремонтируют на более чем 320 участках региональных трасс и городских улиц.

Комфортная, отвечающая всем требованиям безопасности дорога – главная составляющая любого туристического маршрута, отметил вице-премьер.

За последние четыре года благодаря нацпроекту к нормативам привели свыше 6 тыс. км туристических маршрутов в разных уголках нашей страны – это более 1,1 тыс. объектов.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube



Источник: Правительство РФ

Фото: АГН «Москва», http://government.ru/