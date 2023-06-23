Более 1,8 тыс. км туристических маршрутов обновят в 2023 году
В 2023 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в нормативное состояние приведут более 1,8 тыс. км дорог, ведущих к туристическим объектам, сообщил зампред правительства РФ Марат Хуснуллин.
Он подчеркнул, что развитие внутреннего туризма дает хороший стимул для роста экономики и процветания регионов.
Создаются новые рабочие места, формируются новые пространства для развития бизнеса. Следующий шаг - обеспечить современную и безопасную транспортную инфраструктуру.
В том числе на это нацелен нацпроект «Безопасные качественные дороги».
Дорожное покрытие отремонтируют на более чем 320 участках региональных трасс и городских улиц.
Комфортная, отвечающая всем требованиям безопасности дорога – главная составляющая любого туристического маршрута, отметил вице-премьер.
За последние четыре года благодаря нацпроекту к нормативам привели свыше 6 тыс. км туристических маршрутов в разных уголках нашей страны – это более 1,1 тыс. объектов.
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Источник: Правительство РФ
Фото: АГН «Москва», http://government.ru/
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