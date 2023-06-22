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Кто и почему выкинул эти тысячи машинКто и почему выкинул эти тысячи машин
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Кто и почему выкинул эти тысячи машин

В видео показана не парковка и не заводской склад готовой продукции. Это свалка с машинами, которые никогда не будут больше ездить.

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Китай стал мировым лидером по производству и продаже электромобилей, «и все остальные страны ему завидуют»: США, Евросоз, Япония…

Но у электрификации транспорта есть и темная сторона, которую лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. На видео ниже показаны огромные поля, заставленные тысячами брошенных электромобилей.

Некоторые из этих электромобилей – модели Geely Kandi K10 EV, Neta V и BYD e3. Стоят они в одном из районов Ханчжоу – столицы провинции Чжэцзян на востоке Китая. Площадь участка составляет более 15 000 квадратных метров.

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Картина кажется жуткой, поскольку автомобили покрыты слоем пыли, но внутри они совершенно новенькие, а на бамперах прикреплены номерные знаки.

Ютубер Уинстон Стерзел, который опубликовал эти кадры, объясняет, что китайские производители электромобилей регистрируют машины, словно бы продали их, чтобы взамен получить субсидии от правительства.

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Другая версия гласит, что эти электромобили принадлежат обанкротившемуся каршеринговой компании под названием Microcity. В Китае обанкротилось уже несколько компаний по аренде автомобилей, что объясняет существование подобных автомобильных кладбищ.

Вернуть эти машины на дороги не получится. Ни распродать, ни утилизировать (что безумно дорого, а в отношении батарей – невозможно). И скоро они начнут отравлять землю, на которой стоят. И это одна из главных опасностей электротранспорта для экологии.

Фото, видео: Youtube

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За РулемКирилл Панов
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