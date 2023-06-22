Кто и почему выкинул эти тысячи машин

В видео показана не парковка и не заводской склад готовой продукции. Это свалка с машинами, которые никогда не будут больше ездить.

Китай стал мировым лидером по производству и продаже электромобилей, «и все остальные страны ему завидуют»: США, Евросоз, Япония…

Но у электрификации транспорта есть и темная сторона, которую лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. На видео ниже показаны огромные поля, заставленные тысячами брошенных электромобилей.

Некоторые из этих электромобилей – модели Geely Kandi K10 EV, Neta V и BYD e3. Стоят они в одном из районов Ханчжоу – столицы провинции Чжэцзян на востоке Китая. Площадь участка составляет более 15 000 квадратных метров.

Картина кажется жуткой, поскольку автомобили покрыты слоем пыли, но внутри они совершенно новенькие, а на бамперах прикреплены номерные знаки.

Ютубер Уинстон Стерзел, который опубликовал эти кадры, объясняет, что китайские производители электромобилей регистрируют машины, словно бы продали их, чтобы взамен получить субсидии от правительства.

Другая версия гласит, что эти электромобили принадлежат обанкротившемуся каршеринговой компании под названием Microcity. В Китае обанкротилось уже несколько компаний по аренде автомобилей, что объясняет существование подобных автомобильных кладбищ.

Вернуть эти машины на дороги не получится. Ни распродать, ни утилизировать (что безумно дорого, а в отношении батарей – невозможно). И скоро они начнут отравлять землю, на которой стоят. И это одна из главных опасностей электротранспорта для экологии.

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Фото, видео: Youtube