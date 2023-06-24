Geely-Mercedes Smart #3 – самый большой Смарт

Автомобиль основан на платформе Geely SEA, которая лежит в основе Lotus Eletre, Zeekr X, Volvo EX30 и Polestar 4.

21 июня у дилеров в Китае появился Smart #3 EV и начались поставки в 41 город по всей стране. Кроме того, Smart объявила о завершении строительства 164 фирменных центров бренда и планирует до конца года довести их количество до 200.

Smart — бывшая немецкая автомобильная марка, основанная в 1994 году и специализирующаяся на микроавтомобилях. В 2019 году вмешались китайцы, и была создана новая компания Smart Automobile Co., Ltd. как совместное предприятие Geely и Mercedes-Benz, а в сентябре 2022 года начались поставки первого электрического кроссовера Smart #1.

Smart #3 — это второй электромобиль компании, производство которого началось 1 июня.

Компактный кроссовер #3 предлагают в версиях Pro+, Pulse AWD, Premium и Brabus Performance по цене от 209 900 до 289 900 юаней (от 29 700 до 41 100 долларов США).

Оптимальное предложение — Pulse AWD. За 239 000 юаней (33 300 долларов США) вы получите 315 кВт (422 л.с.) и запас хода 520 км, который обеспечивает батарея емкостью 66 кВтч.

#3 – самая большая модель, когда-либо произведенная Smart. Это пятидверный пятиместный автомобиль с габаритами 4400 мм в длину, 1844 мм в высоту и 1556 мм в ширину. Колесная база достигает 2785 мм. Есть возможность установки 19-дюймовых или 20-дюймовых колес.Geely-Mercedes EV будет конкурировать с VW ID.4, а представитель Smart подтвердил, что № 3 появится в Европе в первом квартале 2024 года.

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Источник, фото: Carnewschina