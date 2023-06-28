Changan основал бренд Qiyuan и выпустил под новой маркой лифтбэк
Таким образом компания вывела в отдельную группу электромобили и гибриды.
Китайский автопроизводитель Changan объявил о создании нового дочернего бренда – Qiyuan. Под этой маркой будут выпускать электромобили и гибриды. Логотип напоминает стилизованное число 101.
Первым автомобилем, вышедшим под новым брендом, стал лифтбэк A07. Он построен на платформе EPA 1, на которой базируются гибридные машины с увеличенным запасом хода и электромобили. Тяговый двигатель гибридной версии выдает 217 л.с., электрической — 258 л.с.
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Габариты автомобиля: 4905х1910х1480 мм при колесной базе 2900 мм.
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Источник: Autohome
Фото: Qiyuan
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