Как путешествовать с детьми комфортно — правила ПЕРФЕКТ (идеально)

Для семей с детьми автопутешествие часто начинается с утомительной поездки. Особенно страдают непоседливые дети. Но это можно исправить.

Не успели тронуться, с заднего сиденья доносится ноющее: «А когда мы, наконец, приедем, ааа?!».

Поэтому семьи ПЕРФЕКТ тщательно готовятся начать отпуск со своими детьми, напоминает Verti Versicherung AG и рассказывает как.

П – планирование

Если вы хотите, чтобы ваши дети не скучали, чувствовали себя комфортно в долгой поездке, следует заранее подумать о лучшем маршруте, идеальных остановках и перекусах, а также безопасно и предусмотрительно упаковать вещи. Еда и перекусы всегда сверху!

E – есть и пить

Перед началом пути следует подкрепиться, но не переедать. В дорогу желательно взять еду, которая не прилипает, не крошится и не капает – это избавляет от неприятностей в машине. Хорошими закусками являются, например, кубики сыра, морковные палочки, ломтики огурца или нарезанный небольшими порциями хлеб с маслом.

Газированные напитки могут вызвать расстройство желудка, поэтому лучшее питье – вода, чай и сок.

Р – радость

Детям всегда нравится распаковывать подарки, даже если они небольшие и недорогие: сумка-сюрприз, наполненная новыми книжками, маленькими игрушками или сладостями, которые вы, возможно, не даете своим детям очень часто, станет отличным отвлечением в дальних поездках.

Ф – остановки для путешествий

Если вы едете в отпуск с детьми, то не стоит проезжать более 500 километров в день. И количество перерывов должно быть достаточным – в идеале каждые два часа в течение не менее 20 минут, это около восьми часов в день на участке автомагистрали.

Во время перерывов у детей должна быть возможность много двигаться, поэтому лучше делать остановки для отдыха рядом с детскими площадками или игровыми уголками. Если таких нет на маршруте, имеет смысл съехать с основной дороги и остановиться в маленьком городке, а не на переполненной автозаправке.

Е – электроника

Это необязательно должен быть планшет – музыкальные плейлисты с детскими песнями и радиопостановками являются прекрасным выбором.

Независимо от того, какое устройство используется, убедитесь, что, если планшет, DVD-плеер или мобильный телефон не используются, они лежат в безопасном месте и хорошо закреплены. Иначе в случае аварии они могут нанести серьезные травмы.

K – наушники

Сегодня наушники – это секретное оружие для спокойных поездок на автомобиле. А родителей они избавят от необходимости в 55-й раз слушать «синий трактор едет к вам». Беспроводные Bluetooth-наушники особенно практичны, так как кабели не путаются, не ломаются, а маленькие дети не рискуют удушиться.

Т – Тедди или любая плюшевая игрушка

Для того чтобы дети быстрее засыпали в дороге, необходимо обустроить заднее сиденье удобными подушками и одеялами и, конечно же, большинству, чтобы успокоиться, нужен плюшевый мишка или другая любимая игрушка.

И тогда все будет идеально – ПЕРФЕКТ.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Pressportal

Фото: Depositphotos