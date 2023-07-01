Как путешествовать с детьми комфортно — правила ПЕРФЕКТ (идеально)
Не успели тронуться, с заднего сиденья доносится ноющее: «А когда мы, наконец, приедем, ааа?!».
Поэтому семьи ПЕРФЕКТ тщательно готовятся начать отпуск со своими детьми, напоминает Verti Versicherung AG и рассказывает как.
П – планирование
Если вы хотите, чтобы ваши дети не скучали, чувствовали себя комфортно в долгой поездке, следует заранее подумать о лучшем маршруте, идеальных остановках и перекусах, а также безопасно и предусмотрительно упаковать вещи. Еда и перекусы всегда сверху!
E – есть и пить
Перед началом пути следует подкрепиться, но не переедать. В дорогу желательно взять еду, которая не прилипает, не крошится и не капает – это избавляет от неприятностей в машине. Хорошими закусками являются, например, кубики сыра, морковные палочки, ломтики огурца или нарезанный небольшими порциями хлеб с маслом.
Газированные напитки могут вызвать расстройство желудка, поэтому лучшее питье – вода, чай и сок.
Р – радость
Детям всегда нравится распаковывать подарки, даже если они небольшие и недорогие: сумка-сюрприз, наполненная новыми книжками, маленькими игрушками или сладостями, которые вы, возможно, не даете своим детям очень часто, станет отличным отвлечением в дальних поездках.
Ф – остановки для путешествий
Если вы едете в отпуск с детьми, то не стоит проезжать более 500 километров в день. И количество перерывов должно быть достаточным – в идеале каждые два часа в течение не менее 20 минут, это около восьми часов в день на участке автомагистрали.
Во время перерывов у детей должна быть возможность много двигаться, поэтому лучше делать остановки для отдыха рядом с детскими площадками или игровыми уголками. Если таких нет на маршруте, имеет смысл съехать с основной дороги и остановиться в маленьком городке, а не на переполненной автозаправке.
Е – электроника
Это необязательно должен быть планшет – музыкальные плейлисты с детскими песнями и радиопостановками являются прекрасным выбором.
Независимо от того, какое устройство используется, убедитесь, что, если планшет, DVD-плеер или мобильный телефон не используются, они лежат в безопасном месте и хорошо закреплены. Иначе в случае аварии они могут нанести серьезные травмы.
K – наушники
Сегодня наушники – это секретное оружие для спокойных поездок на автомобиле. А родителей они избавят от необходимости в 55-й раз слушать «синий трактор едет к вам». Беспроводные Bluetooth-наушники особенно практичны, так как кабели не путаются, не ломаются, а маленькие дети не рискуют удушиться.
Т – Тедди или любая плюшевая игрушка
Для того чтобы дети быстрее засыпали в дороге, необходимо обустроить заднее сиденье удобными подушками и одеялами и, конечно же, большинству, чтобы успокоиться, нужен плюшевый мишка или другая любимая игрушка.
И тогда все будет идеально – ПЕРФЕКТ.
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Источник: Pressportal
Фото: Depositphotos
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