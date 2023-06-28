SAIC в июле запустит новый бренд пикапов Interstellar

Это будут пикапы бизнес-класса.

Новый бренд пикапов Interstellar будет официально запущен 3 июля 2023 года. Начнет Interstellar с пикапа GST в 2024 году, потом выпустит еще один – оба чисто электрические.

Четырехместный концептуальный пикап GST компания SAIC Maxus представила в этом году на Шанхайском автосалоне 2023.

Автомобиль питается от полутвердотельных аккумуляторов, что позволяет ему преодолевать 1000 километров на одной зарядке. Он будет оснащен распределенной системой электропривода, состоящей из четырех независимых двигателей суммарной мощностью 1000 л.с.

Интерьер новинки выглядит футуристично: длинный прямоугольный экран панели приборов и мультимедиа простирается от водителя до пассажира переднего сиденья, рулевое колесо – с плоским «дном» в форме полумесяца.

Габариты пикапа Interstellar даны в вариациях: длина – 5365 мм или 5680 мм, высота – 1792 мм или 1809 мм, ширина – 1900 мм или 1960 мм, колесная база – 3155 мм или 3470 мм.

На патентном изображении был показан интерьер, похожий на интерьер концептуального пикапа GST с длинным прямоугольным экраном.

Кроме того, SAIC Maxus на веб-сайте Министерства промышленности и информационных технологий Китая (MIIT) объявила о создании целой линейки пикапов: это Interstellar L, Interstellar H и Interstellar R.

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Источник: Carnewschina

Фото: carnewschina, Saic