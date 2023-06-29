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Полетные программы в Турцию летом 2023 года: рейсов больше, чем необходимо

Вылеты на турецкие курорты предлагаются из 22 российских городов.

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Несмотря на различные авиаограничения, дефицита перевозки в Турцию этим летом нет. Из России можно выбрать пакетный тур с прилетом в Анталью, Даламан, Измир, Бодрум или Стамбул. Рейсы выполняют 15 авиакомпаний, и, по оценкам туроператоров, предложения даже превышают спрос.

В Бодрум и Даламан можно улететь из пяти городов, рейсы есть у 6 авиакомпаний. У ANEX есть также гарантированная перевозка из Москвы в Измир и Стамбул, у «Интуриста» тоже есть Стамбул, а у Coral Travel – Измир, отмечают в Ассоциации туроператоров России.

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Но при этом полетные программы пока не достигли объемов (и особенно географии) лета 2019 года: тогда чартеры туроператоров летали в Турцию из 45 городов России, в отдельные периоды количество аэропортов вылета доходило до 50.

Источник: АТОР

Фото: Unsplash

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