Новый кроссовер Scout от Volkswagen – опубликован первый рисунок
Изображение пикапа и кроссовера Scout, правда в низком разрешении, было замечено в официальной презентации Volkswagen Capital Markets Day. Несмотря на низкое качество, рисунок дает представление о том, как эти два автомобиля могут выглядеть.
Кстати, презентация Скаутов состоится не ранее следующего года, а потому опубликованный рисунок оказался очень интересным.
Обе модели будут иметь угловатый дизайн с ровными поверхностями. Задняя стойка пикапа получит треугольную форму. Такие же стойки будут и у кроссовера. Также видны массивные пороги и, кажется, панорамные крыши и рейлинги.
Отсутствие боковых зеркал у машин может быть не просто упущением художника – Скауты могут оснастить камерами заднего вида вместо зеркал.
Если проводить аналогии, то автомобили похожи на современный Ford Bronco. Кстати, их дизайн вдохновлен старой моделью International Harvester Scout, который выпускался с 1961 по 1980 годы.
В Volkswagen серьезно относятся к этому проекту, так как машины будут полностью электрическими. При этом оба автомобиля получат большой дорожный просвет и большие углы въезда и съезда. Также модели будут иметь повышенную грузоподъемность и серьезные внедорожные возможности.
Что касается цены, генеральный директор Scout Скотт Кио заявил в интервью TechCrunch, что кроссовер будет стоить 40 000 долларов или «чуть больше». То есть, от 3,4 млн рублей.
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Изображения: Insideevs.com
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