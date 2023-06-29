Полиция задержала подозреваемых в краже брусчатки с дороги
Подозреваемые в краже брусчатки задержаны под Багратионовском (Калининградская область).
Ворами оказались двое молодых людей в возрасте 19 лет и один несовершеннолетний. Брусчатку они сняли в районе поселка Корнево.
В отделе полиции злоумышленники во всем признались. Установлено также, что молодые люди не в первый раз похищали брусчатку.
Полиция изъяла у них автомобиль Renault Logan и 2748 брусков. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».
Министр развития инфраструктуры Калининградской области Евгения Кукушкина поблагодарила сотрудников полиции за проделанную работу. И отметила, что возвращение похищенной брусчатки позволит восстановить поврежденную дорогу.
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Источник: Telegram-канал МВД 39
Фото: Unsplash, Depositphotos
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