Полиция задержала подозреваемых в краже брусчатки с дороги

Камни они выковыривали с помощью топора, после чего увозили на автомобиле и продавали частным лицам.

Подозреваемые в краже брусчатки задержаны под Багратионовском (Калининградская область).

Ворами оказались двое молодых людей в возрасте 19 лет и один несовершеннолетний. Брусчатку они сняли в районе поселка Корнево.

В отделе полиции злоумышленники во всем признались. Установлено также, что молодые люди не в первый раз похищали брусчатку.

Полиция изъяла у них автомобиль Renault Logan и 2748 брусков. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

Министр развития инфраструктуры Калининградской области Евгения Кукушкина поблагодарила сотрудников полиции за проделанную работу. И отметила, что возвращение похищенной брусчатки позволит восстановить поврежденную дорогу.

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Источник: Telegram-канал МВД 39

Фото: Unsplash, Depositphotos