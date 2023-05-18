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Воры загрузили в УАЗ «буханку» 3 тонны (!) металлоломаВоры загрузили в УАЗ «буханку» 3 тонны (!) металлолома
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Воры загрузили в УАЗ «буханку» 3 тонны (!) металлолома

Впрочем, увезти украденное не получилось – их взяли с поличным.

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Трое злоумышленников решили обогатиться путем воровства лома черного металла из грузового поезда. Они подогнали снятую с регистрации «буханку» к составу, стоящему на станции Ржава Курской области.

Убедившись, что за ними никто не наблюдает, они начали сбрасывать детали из полувагона на насыпь и загружать их в УАЗ. Как выяснится позже, нагрузить они успели около трех тонн! Этот вес ребята собирались «пристроить» в пункт приема.

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Напомним, что паспортная грузоподъемность «буханки», немного разнясь в зависимости от модификации, в общем составляет около тонны.

Возможно, вес наворованного был бы даже больше, но в дело вмешалась транспортная полиция. На месте происшествия был задержан 34-летний местный житель, в то время как двум его подельникам удалось скрыться. Сейчас ведется их поиск. Против всех участников возбуждено уголовное дело.

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Источник: МВД Медиа

Фото: Пресс-служба УТ МВД России по ЦФО

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За РулемИннокентий Кишкурно
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