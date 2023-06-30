Собаки названы лучшими попутчиками в автопутешествии
Отечественный производитель внедорожников УАЗ на своей официальной странице ВКонтакте провел опрос подписчиков на любопытную тему: кого из питомцев люди охотнее берут в автомобильные поездки? Автор поста считает, что таким образом можно понять, кто действительно является лучшим другом человека.
Некоторые варианты ответа можно признать шуточными и не особо влияющими на объективную статистическую картину, но кое-что этот опрос все же показывает со всей ясностью. В извечной битве собачников с кошатниками этот бой остался за первыми.
Свыше 52% респондентов выбрали путешествие с собакой, ведь она «ведет себя лучше людей». А вариант «кот, всю дорогу дрыхнет» набрал лишь немногим более 22%.
Справедливости ради перечислим и прочих кандидатов на лучшего попутчика: попугайчик, хомяк, рыбки. Последние и стали лучшими среди остальных, потому что «они хоть молчат всю дорогу».
По всей вероятности, этот вариант иронично отсылает к еще одному («теща или жена считаются?»), но его, пожалуй, следовало бы опустить вовсе.
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Источник: УАЗ
Фото: Depositphotos
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