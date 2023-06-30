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Собаки названы лучшими попутчиками в автопутешествии

Многие владельцы УАЗов считают, что четвероногие зачастую ведут себя лучше людей.

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Отечественный производитель внедорожников УАЗ на своей официальной странице ВКонтакте провел опрос подписчиков на любопытную тему: кого из питомцев люди охотнее берут в автомобильные поездки? Автор поста считает, что таким образом можно понять, кто действительно является лучшим другом человека.

Некоторые варианты ответа можно признать шуточными и не особо влияющими на объективную статистическую картину, но кое-что этот опрос все же показывает со всей ясностью. В извечной битве собачников с кошатниками этот бой остался за первыми.

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Свыше 52% респондентов выбрали путешествие с собакой, ведь она «ведет себя лучше людей». А вариант «кот, всю дорогу дрыхнет» набрал лишь немногим более 22%.

Справедливости ради перечислим и прочих кандидатов на лучшего попутчика: попугайчик, хомяк, рыбки. Последние и стали лучшими среди остальных, потому что «они хоть молчат всю дорогу».

По всей вероятности, этот вариант иронично отсылает к еще одному («теща или жена считаются?»), но его, пожалуй, следовало бы опустить вовсе.

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Источник: УАЗ

Фото: Depositphotos

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За РулемИннокентий Кишкурно
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