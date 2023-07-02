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«Автодор»: видео строительства самого длинного моста трассы М-12

К середине лета строители рассчитывают завершить работы с правого берега Волги, а к концу лета – с левого берега, где находится аэропорт «Казань».

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«За рулем» уже рассказывал о мосте на трассе М-12. К концу года на этой трассе будет открыто движение от Москвы через Нижний Новгород и до Казани. А мост, о котором идет речь, является самым длинным на трассе и соединяет два берега Волги. На его строительстве задействовано около тысячи человек и 300 единиц техники.

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Чтобы запустить движение в срок, работы идут круглосуточно, сообщает пресс-служба ГК «Автодор». К настоящему моменту завершается возведение опор моста.

«Сейчас готовы 27 и 28 опоры, на последней осталось забетонировать ригель. Продолжается надвижка пролетных строений с правого и левого берегов. По графику ее планируют завершить в августе», – говорится в сообщении.

Еще немного конкретики: к середине лета строители рассчитывают завершить работы с правого берега (Верхний Услон), а к концу лета – с левого берега (аэропорт «Казань»). Ну а теперь самое время посмотреть видео и понять: мосты – это красиво!

Источник: ГК «Автодор»

Фото: скриншот видео Youtube

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За РулемИннокентий Кишкурно
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