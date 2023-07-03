ИИ поможет выявлять проблемные участки дорог на глубинах
Вовремя выявленные дефекты на глубинах до 40 м позволят своевременно принимать меры для предотвращения разрушения дорог.
Отечественная разработка, оснащенная искусственным интеллектом, сможет за сутки проанализировать данные, собранные с 200 км дорог.
Экспериментально она выйдет для тестирования в ноябре, сообщил ТАССна Петербургском международном дорожном форуме представитель компании «Аппаратно-программный комплекс «Поддорожный» Максим Бартенев.
«Глубинный» мониторинг автодорог позволит оперативно выявлять участки с обводнением, пустотами, провалами, а также дает возможность спрогнозировать развитие этих процессов.
Выглядит устройство как тележка-прицеп с георадаром, которая крепится к легковому автомобилю жесткой сцепкой и буксируется по дорогам со скоростью до 40 км/ч. Образец будет готов в ноябре, а первые данные с результатами хотят получить в марте следующего года.
Экспериментальное применение планируется начать в Московской области. Сейчас выбирают участки, где можно выявить нарушения.
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Петербургский международный дорожный форум проходил с 28 по 30 июня. В этом году летняя сессия посвящена «зеленым» технологиям в дорожном строительстве, новым материалам и технике, повышающей качество строительства и содержания дорог.
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Источник: ТАСС
Фото: Unsplash
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