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ИИ поможет выявлять проблемные участки дорог на глубинахИИ поможет выявлять проблемные участки дорог на глубинах
Соответствующий эксперимент пройдет в ноябре...
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ИИ поможет выявлять проблемные участки дорог на глубинах

Соответствующий эксперимент пройдет в ноябре этого года.

За РулемВ Московской области нашли 20 незаконных съездов с трасс

Вовремя выявленные дефекты на глубинах до 40 м позволят своевременно принимать меры для предотвращения разрушения дорог.

Отечественная разработка, оснащенная искусственным интеллектом, сможет за сутки проанализировать данные, собранные с 200 км дорог.

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Экспериментально она выйдет для тестирования в ноябре, сообщил ТАССна Петербургском международном дорожном форуме представитель компании «Аппаратно-программный комплекс «Поддорожный» Максим Бартенев.

«Глубинный» мониторинг автодорог позволит оперативно выявлять участки с обводнением, пустотами, провалами, а также дает возможность спрогнозировать развитие этих процессов.

Выглядит устройство как тележка-прицеп с георадаром, которая крепится к легковому автомобилю жесткой сцепкой и буксируется по дорогам со скоростью до 40 км/ч. Образец будет готов в ноябре, а первые данные с результатами хотят получить в марте следующего года.

Экспериментальное применение планируется начать в Московской области. Сейчас выбирают участки, где можно выявить нарушения.

***

Петербургский международный дорожный форум проходил с 28 по 30 июня. В этом году летняя сессия посвящена «зеленым» технологиям в дорожном строительстве, новым материалам и технике, повышающей качество строительства и содержания дорог.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: ТАСС

Фото: Unsplash

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За РулемАлексеева Елена
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