Как машины отправляют под пресс – расслабляющее видео

Под пресс в видео отправляются классический Buick 1959 года, Ford F-150 1980-х, Tempo 1990-х…

Поначалу идея наблюдать за утилизацией старых машин не кажется приятным времяпрепровождением. Тем не менее, это приятно и, осмелимся сказать, успокаивает так же, как лопание пузырчатой пленки.

Первым под пресс отправляется Ford F-150 – рабочая лошадка США 1980-х годов. Ей пора на покой: заднее крыло погнуто, как будто въехало в дерево, и рама, вероятно, уже не так прочна, как прежде, крыша разбита. В последние годы старые пикапы Ford стали предметом коллекционирования в США, но отправляемый под пресс экземпляр не имеет уже никакой ценности.

Далее идет Dodge Caravan начала 1990-х, он же Plymouth Voyager. Единственная примечательная деталь этого автомобиля – аэрография на боку. Минивэн очень ржавый, впереди установлена докатка, а не штатное колесо.

Самым интересным автомобилем является четырехдверный хардтоп Buick Invicta 1959 года выпуска. Эта машина имеет дизайн космической эры, но не ценистся коллекционерами так, как купе, кабриолет или даже универсал.

Последняя жертва – Ford Tempo 1990-х годов. Он был самым обычным автомобилем на дорогах США и частым первым автомобилем подростков.

Фото, видео: Youtube