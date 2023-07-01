Создание Toyota Supra из ПВХ – залипательное видео

Колеса купе вращаются, а двери открываются, показывая детально проработанный салон.

Поливинилхлорид, также известный как поливинил или ПВХ, является одним из распространенных синтетических полимеров в мире. Он имеет множество различных применений, включая сантехнику, изоляцию электрических кабелей, напольные покрытия, вывески, грампластинки, надувные изделия и т.д.

Но мы никогда не видели, чтобы из него делали масштабные модели. В 17-минутном видеоролике показан процесс изготовления Toyota Supra четвертого поколения. Это не просто рисунок на доске из ПВХ, а трехмерная модель – точная копия реального автомобиля.

Процесс начинается с вырезки основных форм спортивного купе и детальной проработки и полировки поверхностей. Затем мастер приступает к созданию и установке мелких деталей, таких как фары, решетка радиатора, зеркала.

Даже салон модели копирует настоящий – есть приборная панель, центральная консоль и сиденья.

Модель красится в оранжевый цвет, как в фильме «Форсаж», и получает зеленые и черные наклейки. Колеса модели вращаются, а двери можно открывать. И это создано вручную, а не напечатано на 3D-принтере.

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Фото, видео: Youtube