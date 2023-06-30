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Российская сборка против китайской: в чем разница?

У седана Mazda 6 есть китайский аналог Mazda Atenza. Эта машина завозится к нам очень активно. Но стоит ли ее брать?

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В пользу покупки некогда очень популярного в нашей стране седана Mazda 6 говорит несколько приятностей.

Во-первых, автомобиль выпускается уже давно и показал свою надежность, коррозийную стойкость.

Во-вторых, Mazda остается одним из многих брендов, у которого в России не наблюдается перебоев с поставками запчастей и все сервисы работают в штатном режиме.

Но есть проблемка – Mazda 6 у нас официально больше не продается.

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Зато, в-третьих, по схеме параллельного импорта к нам завозится Mazda Atenza – китайская версия седана.

Остается только выяснить, чем отличается та Мазда, которая собиралась в РФ, от той, которую выпускают на китайском заводе.

Эксперт «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Кирилл Милешкин сравнил эти два автомобиля и нашел несколько интересных нюансов.

Салон Mazda 6
Салон Mazda 6
Салон Mazda Atenza
Салон Mazda Atenza

Первый лежит на поверхности – это мощность 2-литровых моторов седанов. Российская Мазда имеет 150 л.с., а китайская – 158. То есть прошивка у двигателей разная, но на практике разницы в расходе и динамике никакой. Отличаются только суммы транспортного налога.

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Второй нюанс был найден в багажнике. Из-за того что в российской версии под полом багажника лежит полноценная широкая запаска, а в китайской – узкая докатка, объемы их заметно отличаются. У Mazda Atenza багажник больше за счет дополнительной глубины.

Третий нюанс – толщина лакокрасочного покрытия. У российской версии она составляет 110–115 микрон, а у китайской – 145–150. Но это может быть плохой новостью для китайского седана, предупреждает Кирилл Милешкин. А почему – вы можете узнать в полной версии статьи.

Об этом и прочих различиях российской Mazda 6 и Mazda Atenza из Китая читайте в июльском номере журнала «За рулем» – скоро в продаже.

Свежие выпуски журнала всегда доступны на маркетплейсах:

Материал подготовлен по мотивам статьи Кирилла Милешкина «Две сестры», опубликованной в журнале «За рулем» №7/2023.

За Рулем
Салон Mazda 6
Салон Mazda Atenza

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За РулемКирилл Панов
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Отзывы о Mazda 6 (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Mazda 6  2016
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

С 2.0 литровым двигателем и АКП динамика разгона впечатляет, не знаю как с 2.5, но мне больше и не надо. Шумоизоляция тоже на высоте.

Недостатки:

Поцарапался руль, такое ощущения что его подрали специально в нескольких местах (колец не ношу)

Комментарий:

Если бы покупал автомобиль ещё раз, то выбрал бы Мазду 6. Не от одного автомобиля не было такого восторга.

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