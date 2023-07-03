Пробка на подъезде к Крымскому мосту от Кубани растянулась на 13 км

Со стороны Темрюкского района.

Машины на подступах к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края скапливались еще с утра субботы, а по состоянию на 9 утра это уже был многокилометровый затор. К 6 утра 2 июля пробка «рассосалась» с 8 км до 3,5 км, но потом вновь стала расти. По состоянию на 3 июля протяженность пробки возросла до 13 км.

Водителям и пассажирам, ожидающим очереди, помогают волонтеры, сотрудники районной администрации и Таманского сельского поселения. Они раздают воду (за сутки более 5 тонн воды), на подъезде к мосту через каждые 350 метров выставили биотуалеты.

На месте работает аварийно-спасательный отряд Темрюкского района, спасатели «Кубань-СПАС» и МЧС.

Скорость прохождения досмотра на Крымском мосту напрямую зависит от количества провозимых вещей. Минтранс увеличил количество постов и смен для проведения досмотра — сейчас на мосту работают 80 пунктов. Водителям рекомендуется заранее паковать вещи в удобные для выгрузки сумки.

Водителей просят при планировании поездок в Крым учитывать дорожную ситуацию и закладывать время на прохождения необходимых проверок.





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Источник: Telegram-канал оперативного штаба Краснодарского края

Фото: Роман Соколов/ТАСС