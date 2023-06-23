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ДТП в пробке: а вы попадали?ДТП в пробке: а вы попадали?
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ДТП в пробке: а вы попадали?

По статистике, этой неприятной участи не избежал каждый пятый автомобилист в России.

За РулемЦены на ремонт «кусаются»: 84% водителей изменили свое поведение

37% автомобилистов проводят в пробках от 3 до 7 часов в неделю, а 14% — более 7 часов, выяснили «Росгосстрах» и «Автокод» в ходе совместного опроса автовладельцев.

Но даже при этом 53% россиян не готовы пересаживаться на общественный транспорт, а 30% сделают это только в крайнем случае.

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Основными причинами пробок россияне назвали:

  • несоблюдение водителями ПДД — 27%
  • неправильное проектирование дорог/дорожных развязок — 25%
  • медленное развитие дорожной инфраструктуры — 19%
  • слишком большое количество автомобилей в городе — 14%
  • неправильно отрегулированные по времени светофоры — 11%.

18% россиян в пробках даже попадали в аварии (с 14% опрошенных такое случалось один раз, а с 4% - несколько раз). Еще 24% респондентов сталкивались с аварийной ситуацией, но смогли избежать ДТП.

55% россиян считают, что к пробкам привыкнуть невозможно, в то время как 45% с ними смирились.

30% респондентов равнодушны к пробкам. 32% в пробке чувствуют себя уставшими, 28% - нервничают и раздражаются, а 5% опрошенных сказали, что им даже хочется плакать от безысходности.

В пробках водители из-за медленного монотонного передвижения часто расслабляются и отвлекаются, к примеру, на гаджеты. Как показывает практика, это грубая ошибка, отмечают исследователи.

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Фото: АГН "Москва"

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За РулемАлексеева Елена
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