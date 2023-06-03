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Как развлечь себя в пробке: лайфхак от дальнобойщика!Как развлечь себя в пробке: лайфхак от дальнобойщика!
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Как развлечь себя в пробке: лайфхак от дальнобойщика!

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За РулемДальнобойщик показал, как вести себя при обгоне на трассе

Пробка на трассе совсем не вызвала скуку и апатию у одного из дальнобойщиков, а напротив, послужила поводом как следует размяться. Источник иронично замечает, что таким образом водитель тренируется перед встречей с обочечниками.

Прямо на воротах полуприцепа он соорудил полноценный тренажер: перед нами настоящая груша на растяжке, такую вы найдет в любом боксерском зале.

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Такая груша за счет своего быстрого перемещения позволяет тренировать уклоны и выбор удачного момента для контрудара. По видео есть ощущение, что парень знает в этом толк.

Надо полагать, конструкция тренажера мобильная, довольно быстро собирается в рабочее положение и так же быстро убирается. Осталось придумать вариант для легковушки!

Источник: Дальнобойщики

Фото: скриншот видео VK

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За РулемИннокентий Кишкурно
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