Как развлечь себя в пробке: лайфхак от дальнобойщика!
Пробка на трассе совсем не вызвала скуку и апатию у одного из дальнобойщиков, а напротив, послужила поводом как следует размяться. Источник иронично замечает, что таким образом водитель тренируется перед встречей с обочечниками.
Прямо на воротах полуприцепа он соорудил полноценный тренажер: перед нами настоящая груша на растяжке, такую вы найдет в любом боксерском зале.
Такая груша за счет своего быстрого перемещения позволяет тренировать уклоны и выбор удачного момента для контрудара. По видео есть ощущение, что парень знает в этом толк.
Надо полагать, конструкция тренажера мобильная, довольно быстро собирается в рабочее положение и так же быстро убирается. Осталось придумать вариант для легковушки!
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Источник: Дальнобойщики
Фото: скриншот видео VK
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен