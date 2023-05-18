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Битва дальнобойщика с обочечниками от первого лица (видео)

Весна. Просыпается не только природа, но и хамы, пытающиеся объехать пробку по обочине.

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С такими персонажами часто вступают в противостояние водители грузовиков, перегораживая им проезд фурами.

Владельцы стоящих в пробке легковушек относятся к таким действиям с благодарностью, ведь дальнобойщики отсекают тех, кто своими действиями увеличивает время ожидания для остальных.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Нам предстоит взглянуть, как несколько шоферов, действуя сообща с использованием рации, пытаются не допустить проезда по обочине. Нелегкая задача!

Но многие комментаторы под видео сходятся во мнении, что по-настоящему исправит шпарящих по обочине наглецов только лишение прав…

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Источник: Главная дорога

Фото: скриншот видео VK

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За РулемИннокентий Кишкурно
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