Битва дальнобойщика с обочечниками от первого лица (видео)
Весна. Просыпается не только природа, но и хамы, пытающиеся объехать пробку по обочине.
С такими персонажами часто вступают в противостояние водители грузовиков, перегораживая им проезд фурами.
Владельцы стоящих в пробке легковушек относятся к таким действиям с благодарностью, ведь дальнобойщики отсекают тех, кто своими действиями увеличивает время ожидания для остальных.
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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Нам предстоит взглянуть, как несколько шоферов, действуя сообща с использованием рации, пытаются не допустить проезда по обочине. Нелегкая задача!
Но многие комментаторы под видео сходятся во мнении, что по-настоящему исправит шпарящих по обочине наглецов только лишение прав…
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Источник: Главная дорога
Фото: скриншот видео VK
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