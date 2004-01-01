Как перевоспитать обочечника: 3 способа

Но имейте в виду: утверждение «Обочечник виноват в ДТП, потому что он обочечник» не совсем верно.

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Езда по обочине — все равно что попытки обойти очередь. Разница только в скорости и в том, что хам едет в металлической коробке, создающей иллюзии защищенности. И чем дороже коробка, тем больше иллюзия.

К сожалению, число таких одурманенных не уменьшается. Хотя тех, кто никогда не ездит по обочинам, все-таки большинство.

Для борьбы с обочечниками есть три метода: народный, законный и 50 на 50.

Народный способ

Наверняка вы не раз видели, как кто-нибудь из законопослушных водителей «блокирует» обочину, двигаясь по ней со скоростью основного потока. Обычно это делают водители грузовиков. Однако с юридической точки зрения этот водитель — такой же нарушитель, как и сами обочечники: мотивы, побудившие его так ехать, не имеют значения. И если такой доброхот попадет под камеру или будет остановлен инспектором ДПС, ему выпишут точно такой же штраф — 1500 рублей (ч.1 ст. 12.15 КоАП РФ).

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Кроме того, такими действиями вы провоцируете агрессию со стороны обочечников. А агрессия — плохой помощник на дороге. Так недалеко и до аварии.

В случае ДТП вас, возможно, признают невиновным. В 2016 году Верховный суд отменил решение об обоюдной вине в аварии с обочечником, произошедшей в 2014 году в Самарской области, фактически указав нижестоящим судам, как действовать в подобных случаях. Это особенно важно сегодня, когда Верховный суд новыми постановлениями вводит у нас элементы прецедентного права, то есть единую судебную практику по всей стране, искореняя местные трактовки законов.

Cергей Радько, адвокат

Мнение юриста

— Утверждение «обочечник виноват в ДТП, потому что он обочечник» не совсем верно. В ДТП виноват тот, чье нарушение к нему привело, и сам факт движения по обочине не делает человека виновным автоматически. Движение по обочине действительно запрещено, нахождение там авто — законно. Например, остановка или стоянка должны осуществляться именно там, при этом понятно, что ни остановиться, на начать движение после остановки в принципе невозможно без какого-либо (даже кратковременного) движения по обочине. Поэтому смело пересекать обочину с мыслью «кто не спрятался — я не виноват» недопустимо. Ведь для всех водителей действуют одинаковые пункты правил, и запрет на движение по обочине — не единственное требование. Например, пункт 10.1 обязывает выбирать скорость с учетом дорожной обстановки, а при возникновении опасности для движения (любой!) принять меры к снижению скорости либо остановке. Поэтому привлечение обочечника к ответственности за движение по обочине вовсе не исключает наличия вины в действиях другого водителя. Особенно это может проявиться при возбуждения уголовного дела, если в ДТП есть пострадавшие, здоровью которых причинен тяжкий вред, — в этом случае по делу будет проведена автотехническая экспертиза, которая и может установить наличие каких-либо нарушений не только в действиях обочечника, но и его оппонента.

Есть ли у вас желание участвовать в аварии, терять время и нервы, ходить в ГИБДД, страховую компанию, суд? Скорее всего, нет. Да и у оппонента может найтись хитрый адвокат, который, несмотря на появляющиеся элементы прецедентного права, вывернет дело так, что виновным в аварии окажетесь только вы — даже если вам кажется, что это невозможно. Увы, возможно!

Законный вариант

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Можно сделать видеозапись нарушения и передать в ГИБДД с заявлением. Подать жалобу можно в дежурную часть ближайшего подразделения ГИБДД, либо заказным письмом, с записью на флэшке. Как вариант — в электронном виде, на официальных сайтах www.gibdd.ru (в разделе «прием обращений) или www.gosuslugi.ru. Если видеозапись не содержит время и место нарушения (географические координаты), их нужно указать в заявлении. Для упрощения процесса можно заранее поставить на смартфон приложение „Помощник ГИБДД“.

Однако приготовьтесь к тому, что вам придется неоднократно выяснять, какая работа проведена по вашему заявлению, и писать жалобы на бездействие сотрудников полиции. Увы, так приходится делать всем, пытавшимся пойти по этому — единственно законному — пути борьбы с обочечниками.

50 на 50

Есть еще один вариант — требовать от властей кратного повышения штрафов для обочечников. Полторы тысячи в наше время — это уже несерьезно. Было бы раз в десять — двадцать больше, и желающих пылить по обочинам сильно поубавится. Почему? Два ответа. Первый — обочечников практически невозможно увидеть в других странах именно из-за драконовских штрафов, а не какой-то особой культуры вождения или невероятной эффективности полиции. И второй — российских водителей именно штрафами приучили использовать ремни безопасности.

По данным экспертного центра «Движение без опасности», в России пристегиваются 90% водителей. 11 лет назад таких было только 23%. Штрафами же уменьшили и число нарушителей скоростного режима.

Возможно, на кого-то подействовала и наглядная агитация, но наверняка это не злостные, а стихийные нарушители, к которым относятся и обочечники.

Вы можете вспомнить, что в статье 12.15 КоАП РФ есть и другие наказания — штраф в 5000 и даже изъятие прав на срок от 4 до 6 месяцев. Но они предусмотрены за езду по встречной обочине и рецидивы. И эти наказания тоже представляются излишне мягкими: ведь обочечник, движущийся против потока, может организовать встречную аварию, лобовое столкновение.

Есть те, кто сочувствует обочечникам?

Предвижу упреки: автор поощряет стукачество и плюет против ветра, призывая увеличить штрафы! А как еще, если обочечников становится все больше? Как и стычек на дорогах. Случаются и перестрелки. Или вы за добро с кулаками, право сильного, естественный отбор и другую первобытную чушь?

И не нужно говорить, что обочечников не было бы, не будь у нас пробок. Это демагогия. Во-первых, некоторые летят по обочинам даже при нормальном, рабочем движении. Не верите — смотрите в интернете ролики на тему. А во-вторых, отсутствие пробок при современном соотношении дорожной сети и количества автотранспорта — это утопия. Нужно понимать, что стоять в заторах не нравится никому, и у всех есть дела и даже поважнее ваших. Объезжая пробку по обочине, вы ее только усугубляете.

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Главный вывод (и одновременно главная проблема): чтобы искоренить «движение обочечников», наказание за это нарушение должно стать неотвратимым. При этом надо проработать механизм, исключающий ошибочные штрафы для законопослушных водителей, которые используют обочины для кратковременных остановок, а не езды. Если вы знаете другие методы — пишите в комментариях ниже.

Опытные водители знают: чтобы не попасть в аварию, особенно внимательно нужно следить за тем, что происходит на обочинах.

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Фото: Валерий ШарифулинТАСС