Этому не учат в школах: как не попасть в массовую аварию

Самая массовая автомобильная авария в истории произошла 17 марта 2005 года в пригороде Хельсинки. Из-за резкого похолодания и метели на дороге разбились около 400 автомобилей. У нас тоже есть «рекорды».

Конечно, ото всех аварий не убережешься и всего не предусмотришь. Однако есть несколько простых правил, позволяющих избежать ДТП, в том числе массовых — обычно особенно тяжелых для участников. Тяжелых потому, что есть риск многократных ударов машины. Такие бывают, например, при «паровозиках», когда автомобили врезаются друг за другом, получая повреждения и спереди, и сзади. А при «завале» в гололед машины и бьются боками, и вылетают в кюветы, и даже переворачиваются...

Впрочем, хватит нагонять жути. Мое дело — дать советы, как этого избежать. Банальное «соблюдай дистанцию и боковой интервал» будем считать нулевым советом.

Совет 1. Следите за трафиком

Современная техника предоставляет нам огромные возможности. Давайте их использовать. Включайте навигацию с предупреждениями о пробках даже на знакомых дорогах. Чтобы не раздражала — уберите звук и бросайте взгляд на дисплей, когда удобно. Уже смекнули зачем? Правильно: навигация заранее предупредит о возникшем впереди затруднении в движении, другие водители сообщат причину и подскажут, как лучше проехать. Подъезжая к пробке, вы заранее сбросите скорость.

Навигатор подскажет, когда сбросить скорость, а другие водители, оставляющие свои комментарии, объяснят, в чем причина затруднения.

Совет 2. Наш друг — дальнобойщик

В городе такой совет вам не поможет, зато может выручить на шоссе. Помните, что водители магистральных грузовиков не только видят дальше других благодаря высокой посадке, но и общаются друг с другом по радиоканалам. Если вы видите, что впередиидущая фура заморгала аварийкой, сбросила скорость или, тем более, ушла на обочину — немедленно «снижайтесь». Может быть, это техническая остановка. Тогда вам просто не придется останавливаться, и вы быстро наберете скорость. А если «завал»? Как говорится, лучше перебдеть.

Совет 3. Наш враг — погода

В ПДД (пункт 10.1) есть требование выбирать скорость движения в соответствии с дорожными условиями, но для многих это пустой звук, к сожалению. Но если вы посмотрите ролики с массовыми авариями в интернете, то наверняка заметите, что в основном они происходят в ненастную погоду. Даже небольшой дождь — повод сбросить скорость, тем более если вы не уверены в хорошем состоянии машины.

Не стоит недооценивать и сильный ветер, в первую очередь боковой. Если вы чувствуете, что при порывах ветра автомобиль стремится уйти в соседнюю полосу, замедляйтесь. Справиться со стихией вы не сможете. Вы обязаны ее переждать.

Гололед и туман — повод сбросить скорость как минимум вдвое относительно той, с которой бы вы ехали в нормальную погоду. В первом случае вы не видите, что впереди, во втором — не можете вовремя остановиться. Помните, что сотню метров автомобиль проходит за секунды. Но и в жару не стоит расслабляться.

Одна из самых памятных массовых аварий в России произошла 20 июля 2009 года, когда горели торфяники. На 136-м километре дороги Москва — Нижний Новгород было сильное задымление, водители стремились поскорее проскочить этот участок и врезались. В ДТП попало 38 автомобилей, в том числе грузовиков, оказалось 13 раненых и четверо погибших.

Совет 4. Наблюдайте и думайте

Чтобы не попасть в аварию, важно не только правильно реагировать на изменение дорожной обстановки, но и прогнозировать ее развитие. Как? Наблюдать за соседними машинами (вернее, действиями их водителей) и предугадывать развитие событий. Не хватает опыта — запоминать разнообразные ситуации, вычислять и избегать неадекватных водителей (а таких, к сожалению, тоже полно). Вот кто-то мчится, а уже через несколько километров еле плетется, уткнувшись в телефон, или резко сворачивает на заправку — человек явно не особо заботится о безопасности движения. Когда догонит снова — отпустите подальше.

Совет 5. Продумывайте возможность уйти от удара

Не держитесь в левой полосе при свободных правых рядах. В средней у вас больше возможностей для маневра. В правой — вы можете быстро уйти на обочину. Иногда это лучший вариант, если вы не можете остановиться. Но решать всегда вам. Многое зависит от скорости вашей машины «на излете». Возможно, несильно ударить другую машину лучше, чем уходить на обочину, где есть вероятность, что вашу машину занесет и (или) она опрокинется в кювет.

Совет 6. Учитесь управлять автомобилем

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Лет 10–15 назад в моде были всевозможные школы водительского мастерства (экстремального вождения). Сегодня о них практически ничего не слышно. Неужели водители стали ездить намного лучше? Едва ли. Скорее стали придавать меньше значения своим навыкам. И напрасно. Несмотря на то что современный автомобиль выручает в большинстве ситуаций, он остается транспортным средством повышенной опасности, и им нужно уметь владеть.

Тот же пункт 10.1 ПДД гласит, что при обнаружении опасности водитель должен принять все возможные меры к снижению скорости, вплоть до остановки транспортного средства. Но иногда намного безопаснее и эффективнее не тупо тормозить, а маневрировать. Однако это нужно уметь делать правильно, чтобы не наломать дров.

Совет 7. Опасайтесь

Самоуверенность помогает в жизни, но может стать плохим помощником на дороге. Машина летит стрелой, а вы чувствуете себя асом? Не предавайтесь эйфории. На дороге все может измениться в доли секунды. У встречного грузовика оторвется колесо, лихачи на спорткарах решат посоревноваться друг с другом и один из них влетит в остановку, на дорогу выбежит лось... Это только несколько ситуаций, которые могут привести к аварии, в том числе массовой. Бояться дороги не нужно, но стоит опасаться. И не расслабляться.

Совет 8. Не мешайте

Если вы счастливо избежали аварии, останавливайте автомобиль так, чтобы не мешать проезду других автомобилей, машин ДПС, скорой помощи, пожарных и других оперативных служб. Если вы не можете никак помочь пострадавшим, лучше не мешать тем, кто может и должен это сделать. И, пожалуйста, не снимайте происходящее на видео. Вы бы наверняка не хотели, чтобы вас снимали в подобных обстоятельствах.