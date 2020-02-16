5 угроз (и проверенных советов) для езды при сильном ветре

Кажется, что ветер для автомобиля не страшен. Опасное заблуждение. Самое печальное, что не все в этой ситуации зависит от водителя.

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Не знаю как вас, а меня МЧС спамит эсэмэсками о «страшных» погодных явлениях порой несколько раз за неделю. Ведомству пару лет назад досталось на орехи за пропущенный катаклизм, и оно решило уподобиться мальчику-пастушку из притчи, который любил кричать «Волки!».

Но иногда все же сильный ветер действительно случается. Вряд ли кто-то при этом целенаправленно отказывается от выхода из дома и поездки на машине, однако некоторые моменты стоит помнить.

Открытые пространства

Ветер сильнее дует на открытых пространствах — это, думаем, знают все. Поэтому при движении на машине будьте особенно бдительны при смене рельефа — выезде из перелеска на равнину. Боковой порыв может оказаться неожиданно сильным. Поэтому возьмитесь за руль покрепче и будьте готовы к корректировке своей траектории. А если после пересечения такой «границы» все прошло благополучно, все равно не расслабляйтесь. Ветер непостоянен по силе и может ударить сбоку уже в процессе езды по открытой местности. Так что оставайтесь начеку до следующей защитной лесополосы вдоль дороги.

Габаритные автомобили (и даже мотоциклы)

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Закон физики: чем больше площадь объекта, тем сильнее на него влияет ветер. Порывы в лоб и в спину особо не страшны, разве что на расходе топлива отразятся. А вот боковые уже не проигнорируешь. Даже на обычный седан или кроссовер способны повлиять ветра, далекие от шквалистых. Машину может переставить на половину полосы, причем случается такое и в московском регионе, где природные аномалии сравнительно редки.

Что говорить о фурах и автобусов, у которых боковая проекция огромна. В сочетании с предыдущим советом настоятельно не рекомендуем выходить на обгон больших машин при смене рельефа на открытый. Никогда заранее не знаешь, откуда и с какой силой дунет. Если есть возможность, подержитесь некоторое время сзади: почувствуете погоду сами, увидите, как на нее реагирует грузовик впереди. Ведь и в нем за рулем может сидеть вчерашний выпускник автошколы.

У мотоциклов другая напасть — они слишком легкие. С ними тоже держите ухо востро. Верный признак того, что ветер доставляет байкеру дискомфорт, — наклон вправо или влево при прямолинейном движении. Так приходится компенсировать силу порывов.

Потеря устойчивости

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Из предыдущих абзацев логично вытекает следующий: ветер легко приводит к потере курса. Даже летом при езде по сухому асфальту и хороших шинах может дунуть так, что автомобиль сменит траекторию неожиданно для водителя. Чем ниже будет скорость, тем меньше опасность, тем меньшее расстояние машина проедет без контроля. Так что при угрозе бокового ветра отпустите педаль газа заранее.

На порядок бдительнее будьте зимой. На скользком покрытии сцепление шин с дорогой заметно хуже. Помните, что «сдуть» объект с плохим зацепом куда проще, чем прочно за нее цепляющийся. Пока все идет штатно, машина послушна. Однако внезапный уход с траектории водитель может выправить излишне резко, что приведет к заносу или сносу. А тут уже до беды недалеко. Так что постарайтесь обойтись без резких движений рулем.

Внезапные препятствия на дороге

Допустим, автомобиль вы контролируете. А как насчет окружающих дорогу объектов? Деревья, рекламные щиты, дорожные знаки, вывески, кровельное железо: прилететь может что угодно и откуда угодно. В интернете на эту тему полно видеороликов, смешных и страшных.

Советов тут быть не может, все не проконтролируешь. При паранойе в городе вообще станет страшно передвигаться, лучше безвылазно сидеть дома. Так что застрахуйте машину по каско с покрытием риска ущерба от природных явлений и надейтесь, что защита полиса не пригодится.

Хуже всего, если дерево или билборд упали на ваш автомобиль во время урагана. Проблема в том, что ураган — это обстоятельство непреодолимой силы, то есть природное явление, за которое никто ответственности не несет. Получить компенсацию в этом случае непросто.

Опасная парковка

К каждому оповещению МЧС в Москве непременно присоединяется ЦОДД с пустым советом не парковать автомобили под шаткими конструкциями и деревьями. Скажите, вы много знаете в городской черте мест, где при сильном ветре на машину гарантированно ничего не прилетит? То-то и оно. Опять же, при неблагополучном итоге вся надежда на каско , а с небесной канцелярией не договоришься.

Впрочем, это не значит, что можно полностью полагаться на авось. Если ближайшее дерево не внушает вам доверия (сухое, особенно сильно качается, уже надломлено и т.п.), поищите другое место. Просто осмотритесь вокруг: потенциальная опасность может сразу броситься в глаза. Например, разболтанный дорожный знак — от него тоже лучше встать подальше. Проще отъехать на 20 метров в сторону, чем уповать, что с кого-то позже удастся стрясти компенсацию ущерба.

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