Сплошную занесло снегом: что мне светит за обгон?

Этот вопрос актуален каждый год.

Материалы по теме Снежные ловушки: как оспорить штраф за невидимые знаки и разметку

Наказание за выезд на встречную полосу при обгоне — одно из самых суровых в российском КоАП: 5000 рублей или лишение прав на 4–6 месяцев на первый раз, год пешком при рецидиве (или те же 5000 рублей, если попались камере, а не автоинспектору). Все логично: лобовые столкновения приводят к самым тяжелым последствиям, и водителей должен удерживать если не их собственный инстинкт самосохранения, то перспектива строгого наказания.

Начнем с ситуации, когда не важно, какая линия нанесена под снегом. Пункт 11.4 ПДД прямо запрещает обгон:

на регулируемых перекрестках;

на нерегулируемых перекрестках при движении по дороге, не являющейся главной;

на пешеходных переходах;

на железнодорожных переездах и ближе чем за 100 метров перед ними;

на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними;

в тоннелях;

в конце подъема, на опасных поворотах и на других участках с ограниченной видимостью.

Даже если заснеженная разметка в таких местах окажется пунктирной, получается, что водитель выехал на встречную полосу с нарушением.

Разумеется, не пройдет апелляция к прерывистой разметке, если ранее был установлен знак «Обгон запрещен»: он имеет приоритет над линиями на асфальте. А вот если он тоже занесен снегом и нечитаем, это весомый аргумент в пользу водителя. Разумеется, если нет очевидных условий из предыдущего абзаца.

Пункт ПДД 9.2 гласит:

На дорогах с двусторонним движением, имеющих четыре или более полосы, запрещается выезжать для обгона или объезда на полосу, предназначенную для встречного движения.

Материалы по теме Специальные зимние штрафы — вот что вам надо делать

При отсутствии разметки (или ее нечитаемости) водители, согласно пункту 9.1, должны сами определить количество полос с учетом ширины дороги, габаритов транспортных средств и необходимых боковых интервалов. Тонкий момент! Трасса может быть очищена от снега не на всю ширину: для движения останется две полосы, а по факту их на шоссе четыре. Или, к примеру, при достаточной для четырех рядов ширине в реальности их два с очень широкими обочинами. Это может (и должно) стать аргументом в споре с автоинспектором. В качестве доказательств для возможного суда обязательно зафиксируйте все дорожные условия на фото и видео с привязкой к местности.

И только в том случае, когда никаких запретных условий нет, а разметка абсолютно нечитаема, на стороне водителя все аргументы для того, чтобы остаться с правами. Запретить обгон в такой ситуации способна только сплошная, которую не видно. Однако как повернется ситуация в суде, предугадать невозможно: вполне может сработать принцип «нет оснований не доверять автоинспектору». Так что лучше не искушать судьбу и дотерпеть до явно разрешающего обгон знака или очищенной от снега разметки.