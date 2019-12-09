Сегодня, в 9:40 Сплошную занесло снегом: что мне светит за обгон? Этот вопрос актуален каждый год.
Материалы по теме
Наказание за
выезд на встречную полосу при обгоне — одно из самых суровых в российском КоАП: 5000 рублей или лишение прав на 4–6 месяцев на первый раз, год пешком при рецидиве (или те же 5000 рублей, если попались камере, а не автоинспектору). Все логично: лобовые столкновения приводят к самым тяжелым последствиям, и водителей должен удерживать если не их собственный инстинкт самосохранения, то перспектива строгого наказания.
Начнем с ситуации, когда не важно, какая линия нанесена под снегом. Пункт 11.4 ПДД прямо запрещает обгон:
на регулируемых перекрестках; на нерегулируемых перекрестках при движении по дороге, не являющейся главной; на пешеходных переходах; на железнодорожных переездах и ближе чем за 100 метров перед ними; на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними; в тоннелях; в конце подъема, на опасных поворотах и на других участках с ограниченной видимостью.
Даже если заснеженная разметка в таких местах окажется пунктирной, получается, что водитель выехал на встречную полосу с нарушением.
Разумеется, не пройдет апелляция к прерывистой разметке, если ранее был установлен знак «Обгон запрещен»: он имеет
приоритет над линиями на асфальте. А вот если он тоже занесен снегом и нечитаем, это весомый аргумент в пользу водителя. Разумеется, если нет очевидных условий из предыдущего абзаца.
Пункт ПДД 9.2 гласит:
На дорогах с двусторонним движением, имеющих четыре или более полосы, запрещается выезжать для обгона или объезда на полосу, предназначенную для встречного движения.
Материалы по теме
При отсутствии разметки (или ее нечитаемости) водители, согласно пункту 9.1, должны сами определить количество полос с учетом ширины дороги, габаритов транспортных средств и необходимых боковых интервалов. Тонкий момент! Трасса может быть очищена от снега не на всю ширину: для движения останется две полосы, а по факту их на шоссе четыре. Или, к примеру, при достаточной для четырех рядов ширине в реальности их два с очень широкими обочинами. Это может (и должно) стать аргументом в споре с автоинспектором. В качестве доказательств для возможного суда обязательно зафиксируйте все дорожные условия на фото и видео с привязкой к местности.
И только в том случае, когда никаких запретных условий нет, а разметка абсолютно нечитаема, на стороне водителя все аргументы для того, чтобы остаться с правами. Запретить обгон в такой ситуации способна только сплошная, которую не видно. Однако как повернется ситуация в суде, предугадать невозможно: вполне может сработать принцип «нет оснований не доверять автоинспектору». Так что лучше не искушать судьбу и дотерпеть до явно разрешающего обгон знака или очищенной от снега разметки.
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter