Камнепад на горной дороге попал на видео
Один человек погиб и еще четверо получили ранения в результате камнепада, последовавшего за непрекращающимися дождями в индийском Тюмоукедиме.
Камнепад удалось заснять на видеорегистратор автомобиля на дороге Димапур-Кохима.
На ролике легковые и грузовые автомобили застряли в пробке, так как дорога впереди затоплена водой. Падает тяжелый камень и ударяет заднюю часть автомобиля, припаркованного прямо перед видеорегистратором, после чего переворачивает другие автомобили.
В результате разгула стихии погиб мужчина-путешественник – именно в его машину угодил тяжелый камень. Четверо других автомобилистов были ранены и доставлены в больницу для лечения.
Всего из-за обвала серьезно пострадали четыре автомобиля. Ведутся работы по постепенной расчистке завала на дороге.
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Видео: YouTube
Фото: скриншот видео YouTube
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