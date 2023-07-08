Камнепад на горной дороге попал на видео

Этот случай еще раз подтверждает, насколько беззащитен человек перед разбушевавшейся природой.

Один человек погиб и еще четверо получили ранения в результате камнепада, последовавшего за непрекращающимися дождями в индийском Тюмоукедиме.

Камнепад удалось заснять на видеорегистратор автомобиля на дороге Димапур-Кохима.

На ролике легковые и грузовые автомобили застряли в пробке, так как дорога впереди затоплена водой. Падает тяжелый камень и ударяет заднюю часть автомобиля, припаркованного прямо перед видеорегистратором, после чего переворачивает другие автомобили.

В результате разгула стихии погиб мужчина-путешественник – именно в его машину угодил тяжелый камень. Четверо других автомобилистов были ранены и доставлены в больницу для лечения.

Всего из-за обвала серьезно пострадали четыре автомобиля. Ведутся работы по постепенной расчистке завала на дороге.

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Видео: YouTube

Фото: скриншот видео YouTube