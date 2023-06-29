В России образовалась нехватка водителей грузовиков

Дефицит кадров в отрасли составляет около 21%.

Крупные логистические компании жалуются на нехватку водителей грузовых автомобилей. Это подтверждают и рекрутинговые компании: только за последний год число соответствующих вакансий увеличилось в полтора раза.

Из-за нехватки водителей автопарки частично простаивают, что негативно сказывается на исправности техники. Возможны заклинивание тормозов и проблемы в электропроводке.

Во многих компаниях оценивают нехватку водителей приблизительно в 21% от необходимого.

В отрасли говорят, что в профессию мало кто хочет идти. Водить тяжелую, маломаневренную технику, ездить далеко, зимой, по нашим дорогам. Нет нормальных стоянок, условий для водителей. Среди молодежи профессия малопривлекательна, кроме того, не все автошколы готовят таких специалистов.

Решить вопрос нехватки водителей можно путем найма иностранцев, считают в отрасли. Но для этого у соискателя должен быть патент, а сделать это непросто. Кроме того, оформить патент, который будет действовать в масштабах всей страны, нельзя. В этом смысле требуются изменения в нормативных актах.

Эксперты говорят, что пока это отраслевая проблема, но скоро она выйдет на государственный уровень. Первыми ее почувствуют крупнейшие ритейлеры и маркетплейсы: услуги водителей станут дороже.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: «Известия»

Фото: Depositphotos