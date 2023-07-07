Водителям напомнили о риске онкозаболеваний при езде с открытыми окнами

Существует также риск неполадок в сердечно-сосудистой и нервной системах, а также могут быть проблемы с кожей.

О том, что вдыхание водителем выхлопных газов в пробке может привести к онкологии, рассказала врач-онколог Клинической больницы Медси в Боткинском проезде Анастасия Косякова.

Риски при открытых окнах существенно возрастают, поскольку вместе с кислородом человек вдыхает оксид углерода, углеводороды, альдегиды, диоксид серы, сажу, бензапирен.

Накапливаясь в организме, эти вещества могут участить риски появления онкологических заболеваний, особенно рака легких.

Кроме того, вредные газы могут привести к проблемам с сердечно-сосудистой системой и вызвать одышку, головокружение, стенокардию, а также спровоцировать развитие инфаркта миокарда, атеросклероза и тромбоза. Также может развиться дерматит и конъюнктивит.

Влияют они и на нервную систему - появляется недомогание, раздражительность, нарушение сна.

Снизить вредное воздействие выхлопа на организм водителя помогает кондиционер.

Чтобы снизить негативное влияние, нужно пить больше воды и разнообразить меню антиоксидантами, которые содержатся в ягодах, фруктах, овощах и зеленом чае.

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Источник: «Газета.Ru»

Фото: Unsplash