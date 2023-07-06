Новый кроссовер Chery начнут выпускать 12 июля

Это будет среднеразмерный автомобиль, сопоставимый по габаритам с Kia Sportage или Skoda Kodiaq.

Кроссовер Chery eQ7 начнет выпускаться в Китае 12 июля. Автомобиль имеет простой дизайн, похожий на дизайн Tesla, например. И это не просто так.

Для этого автомобиля очень важно низкое сопротивление встречному потоку воздуха. Поэтому он такой обтекаемый. Воздухозаборники же в бампере нужны не для охлаждения двигателя, а для охлаждения тормозных механизмов.

Вы правильно догадались – этот кроссовер полностью электрический. Он оснащен электромотором мощностью 155 кВт (211 л.с.), литий-железо-фосфатной батареей и может развивать скорость до 180 км/ч.

Кроме того, новый автомобиль сделан на новой алюминиевой платформе, которая имеет структуру полой рамы из алюминиевого сплава. Это снижает вес каркаса на 30%, что хорошо отразится на запасе хода.

Что касается габаритов, то длина, ширина и высота нового кроссовера составляют 4675, 1910 и 1660 мм соответственно, а колесная база достигает 2830 мм.

Водительское сиденье оснащено обогревом и вентиляцией, подогрев есть и на задних сиденьях. Переднее пассажирское кресло имеет 8-точечный массаж и подставку для ног с электроприводом.

В базе машина получит панорамный люк, систему фильтрации воздуха уровня CN95, систему ароматизации и управления качеством воздуха AQS и другие подобные функции.

Фото: Autohome.com.cn