Chery Tiggo 7 получил механику и стал дешевле

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При этом уровень оснащения кроссовера с МКП не пострадал.

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Сразу отметим, что Chery Tiggo 7 в России не продается. Вместо него представлены Chery Tiggo 7 PRO (от 2 384 900 рублей) и Chery Tiggo 7 PRO MAX (от 2 454 900 рублей). Возможно, кто-то из них тоже начнет оснащаться механикой.

Механика появилась в Китае, и кроссовер, который при оснащении вариатором стоил от 86 900 юаней (1,07 млн рублей), с механикой стал продаваться по цене от 79 900 юаней (988 тысяч рублей).

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Новая версия получила ромбовидный дизайн решетки радиатора, светодиодные фары с эффектом струящейся воды, поворотники и светодиодные дневные ходовые огни, 17-дюймовые колесные диски.

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В салоне все по-прежнему, за исключением рычага коробки передач. Есть 10,25-дюймовый парящий экран мультимедии с Bluetooth, функция бесключевого доступа в салон и запуска двигателя с кнопки и многое другое.

Автомобиль с механикой по-прежнему оснащается двигателем 1,5T мощностью 156 лошадиных сил и 230 Нм. Это 6-ступенчатый агрегат, благодаря которому расход кроссовера на 100 км пути составляет 7,49 литров.

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Фото: Autohome.com.cn

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За РулемКирилл Панов
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