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Электромобиль выронил аккумулятор прямо на ходу – видео

Этот автомобиль создавался так, чтобы у него можно было быстро заменить батарею.

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Этот китайский электромобиль Cao Cao 60 остался вдруг без аккумулятора 2-й кольцевой дороге в Чэнду (провинция Сычуань, Китай). Сброс батареи произошел прямо во время движения, сообщает CarNewsChina.

Машина проехала по инерции еще метров 20 и остановилась. Не было ни возгорания, ни каких-либо повреждений автомобиля или батареи.

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Cao Cao 60, появившийся в марте, был разработан китайским автоконцерном Geely (ему принадлежат Volvo и Polestar). Главная особенность машины – быстрая замена аккумулятора. Автопроизводитель утверждает, что для снятия старой батареи и установки новой нужно всего 60 секунд.

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Слоган Geely в сфере замены аккумуляторов звучит так: «Разделение автомобиля и электричества», справедливость которого новое видео демонстрирует как нельзя лучше. Подвело только то, что аккумулятор отстегнулся вдруг и прямо во время движения.

Cao Cao 60 используется в такси и стоит от 119 800 юаней (примерно 1,5 млн рублей). Обычные люди не могут его купить – только компании, зарабатывающие перевозками людей.

Фото, видео: Youtube

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За РулемКирилл Панов
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