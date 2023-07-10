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Смытые ливнем автомобили образовали завал (видео)

Стихия бушует в Сочи и окрестностях третий день.

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Залповый ливень затопил улицы Хосты. Очевидцы делятся в Сети видеокадрами разбушевавшейся стихии.

В городе ушли под воду дороги, подтоплены жилые территории, повреждены десятки автомобилей.

Местные жители запечатлели на камеру, как не менее 10 машин утащило вниз по горному склону. Натыкаясь друг на друга, автомобили образовали завал. Пострадали ли при этом люди, не сообщается.

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До конца дня 10 июля в Сочи действует штормовое предупреждение, ожидаются ливни, ветер, град, выход рек из берегов и формирование смерчей над морем в районе Магри — Веселое.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Видео: ВК Типичный Сочи

Фото: скриншот видео Youtube, t.me/bazabazon

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За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
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