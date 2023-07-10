Найден способ, как вычислить и наказать виновника ДТП на электросамокате
Если инициатива получит одобрение, то и найти владельца СИМ, и наложить на него штраф станет проще.
Зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев уверен, что электросамокаты, как и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ), должны получить государственные номерные знаки по аналогии с автомобилями. Без реализации этой инициативы система штрафов для СИМ не будет работать, подчеркнул он.
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Предложение в Минюст РФ о внесении в КоАП штрафов для водителей СИМ за нарушение ПДД уже направлено.
Если мы считаем передвигающегося на СИМ полноценным участником дорожного движения, то к нему должны применяться те же требования, что и к водителю любого транспортного средства, хотя передвижение по автомобильным трассам для СИМ либо ограничено, либо вообще запрещено. Значит, речь должна идти о специальных выделенных дорожках для передвижения с использованием СИМ, которые во многих городах просто отсутствуют», - подчеркнул сенатор.
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Источник: ТАСС
Фото: Unsplash
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