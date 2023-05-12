Условия аренды электросамокатов станут жестче

Для этого предлагается создать отдельную информационную систему.

После того как электросамокаты и другим средства индивидуальной мобильности (СИМ) были признаны транспортными средствами, внимания им уделяется даже больше, чем автомобилям. То их предлагают убрать с городских улиц, то хотят заставить владельцев ставить СИМ на учет, то грозят непомерными штрафами.

Только вот отловить и наказать нарушителей на электросамокатах очень сложно, поскольку при регистрации для аренды достаточно просто ввести данные, ничем их не подтверждая. Согласно правилам разных кикшеринговых сервисов, арендовать электросамокат может только совершеннолетний, однако многие указывают недостоверные данные о возрасте.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

А потому водители арендных СИМ должны регистрироваться путем введения паспортных данных, считает член конституционного комитета Совета Федерации Артем Шейкин.

Он предложил создать единую информационную систему, в которой будут регистрироваться владельцы электросамокатов и куда компании кикшеринга будут направлять данные об арендаторах самокатов и маршрутах их движения. Это позволит повысить эффективность привлечения нарушителей ПДД к ответственности, объяснил парламентарий.

Ранее мы рассказывали, как мошенники придумали использовать электросамокаты для получения средств арендаторов, наклеивая на них поддельные QR-коды.

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Источник: Москва 24

Фото: depositphotos.com, АГН «Москва»