#
ПараимпортЛето, дача...Сделано в РФПрямая линия ГИБДДС пробегомНовые возможностиТехника СВОФотогид (ТО+ремонт)ШтрафыПДД-задачкиСССРШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
Советы и лайфхакиНаши опросыРедакцияВсе автомобили в РоссииАвтомобили из Парка За рулемФорумПодписка на журналЗадачи по ПДДСпециальные проекты
Условия аренды электросамокатов станут жестчеУсловия аренды электросамокатов станут жестче
Для этого предлагается создать отдельную...
Стрельба на заводе Mercedes – что произошлоСтрельба на заводе Mercedes – что произошло
В ходе инцидента один человек был убит, а...
В этом году россияне массово пойдут за автокредитамиВ этом году россияне массово пойдут за автокредитами
На это (и не без оснований) надеются в банках.

Условия аренды электросамокатов станут жестче

Для этого предлагается создать отдельную информационную систему.

За РулемРоссийский автомобиль Атом: первые подробности и фото

После того как электросамокаты и другим средства индивидуальной мобильности (СИМ) были признаны транспортными средствами, внимания им уделяется даже больше, чем автомобилям. То их предлагают убрать с городских улиц, то хотят заставить владельцев ставить СИМ на учет, то грозят непомерными штрафами.

Только вот отловить и наказать нарушителей на электросамокатах очень сложно, поскольку при регистрации для аренды достаточно просто ввести данные, ничем их не подтверждая. Согласно правилам разных кикшеринговых сервисов, арендовать электросамокат может только совершеннолетний, однако многие указывают недостоверные данные о возрасте.

За Рулем3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?*За РулемТаких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?*За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

А потому водители арендных СИМ должны регистрироваться путем введения паспортных данных, считает член конституционного комитета Совета Федерации Артем Шейкин.

Он предложил создать единую информационную систему, в которой будут регистрироваться владельцы электросамокатов и куда компании кикшеринга будут направлять данные об арендаторах самокатов и маршрутах их движения. Это позволит повысить эффективность привлечения нарушителей ПДД к ответственности, объяснил парламентарий.

Ранее мы рассказывали, как мошенники придумали использовать электросамокаты для получения средств арендаторов, наклеивая на них поддельные QR-коды.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Москва 24

Фото: depositphotos.com, АГН «Москва»

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0