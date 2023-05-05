Электросамокаты вытесняют с городских улиц

Из-за большого количества происшествий предлагается отправить их в парки.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас предложил запретить поездки на электросамокатах в городах. Для передвижения на средствах индивидуальной мобильности сенатор нашел место в частных поселках и парках.

По моему мнению, электросамокаты не должны передвигаться по городским улицам. Слишком много ЧП с их участием. Думаю, можно оставить их только в парках, где для этих устройств есть специально выделенные дорожки, либо в частных поселках, где собственники согласились с возможностью использования электросамокатов», – заявил Клишас.

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Ранее сервис Superjob провел опрос, в котором более 30% россиян высказались за введение запрета приложений по аренде электросамокатов (кикшеринг). Впрочем, треть опрошенных такой запрет не поддерживает, а предлагает урегулировать ПДД.

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Источник: ТАСС

Фото: АГН «Москва»