Мошенники добрались до арендаторов электросамокатов
Одно необдуманное нажатие – и не видать ни денег, ни покатушек.
Кикшеринговые сервисы бьют тревогу: в Москве появились злоумышленники, которые клеят фальшивые QR-коды на электросамокаты. Отсканировав такой код, можно попасть на мошеннический сайт и потерять деньги.
Прокатные компании настоятельно рекомендуют сканировать QR-код для начала поездки только через приложение сервиса. Приложение не принимает сторонние коды и предотвращает возможность перехода по вредоносной ссылке.
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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
В кикшеринговых сервисах отмечают, что как могут борются с этим явлением, оперативно удаляя такие наклейки.
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Источник: РИА Новости
Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»
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