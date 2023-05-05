Мошенники добрались до арендаторов электросамокатов

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Кикшеринговые сервисы бьют тревогу: в Москве появились злоумышленники, которые клеят фальшивые QR-коды на электросамокаты. Отсканировав такой код, можно попасть на мошеннический сайт и потерять деньги.

Прокатные компании настоятельно рекомендуют сканировать QR-код для начала поездки только через приложение сервиса. Приложение не принимает сторонние коды и предотвращает возможность перехода по вредоносной ссылке.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

В кикшеринговых сервисах отмечают, что как могут борются с этим явлением, оперативно удаляя такие наклейки.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: РИА Новости

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

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