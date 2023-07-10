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Дорога в Крым снова перегружена

Люди бегут от ливней и наводнений из Краснодарского края, чтобы хоть немного побыть на море.

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Уровень воды в Сочи сегодня достиг опасной отметки – в ночь на 9 июля в Краснодарском крае начались сильные ливни. Был затоплен участок федеральной трассы А-147 Джубга — Сочи от Адлера до границы с Абхазией, а между Дагомысом и Сочи наблюдался смерч.

Больше всего пострадали Сочи, Краснодар и Славянский район. Там работы шли всю ночь. Спасатели и МЧС откачивали воду при помощи специальной техники. В поселке Мирном эвакуировали 54 человек. Они находятся в пункте временного размещения, им оказывается необходимая помощь», – рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

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Из-за непогоды в аэропорту отменили и задержали рейсы – на запасные аэродромы из-за непогоды ушли 17 самолетов, но они уже вернулись в Сочи.

Уже 15 из 17 воздушных судов прибыли в аэропорт Сочи, и 13 из них были обслужены и отправлены в города назначения. Это свидетельствует о том, что аэропорт Сочи работает по фактической погоде и обслуживает все прибывающие рейсы. Оставшиеся два рейса ожидаются в ближайшее время, — сообщает пресс-служба сочинского аэропорта.

Штормовое предупреждение действует и сегодня, причем, по информации МЧС, 10 июля ожидается самый сильный за последние дни ливень.

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В результате часть отдыхающих, кто приехал в Краснодарский край на автомобиле, решили провести остаток отпуска в Крыму. Из-за этого перед Крымским мостом образовалась пробка из тысяч автомобилей, которая растянулась уже на 10 км (за последний час она выросла на 1,5 км).

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Туристы, выбравшие отдых в Краснодарском крае, на курортах которого разгулялась стихия (ливни, потопы, закрытие пляжей), массово едут в Крым. В настоящий момент в очереди на Крымский мост со стороны Кубани скопилось более тысячи автомобилей», – сообщает Telegram-канал Ивана Утенкова.

Фото: Telegram-канал Ивана Утенкова

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За РулемКирилл Панов
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