Китайцы изобрели аккумуляторы для электрокаров, которые не боятся холодов

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По крайней мере, об этом сказал главный научный сотрудник компании CATL и по ходу дела раскритиковал заявление Тойоты.

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Ву Кай, главный научный сотрудник CATL, сообщил, что компания – крупнейший в мире поставщик аккумуляторов – разработала новые материалы для электролита, которые могут существенно повысить эффективность зарядки современных литий-ионных аккумуляторов, особенно в экстремальный холод.

Ученый не стал вдаваться в подробности, отметив лишь, что новый электролит может обеспечить повышение эффективности на 50% при –20оС и на 43% – при нормальных средних температурах.

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Зимние погодные условия являются проблемой для электромобилей, поскольку холод замедляет реакции внутри раствора электролита, необходимые для передачи заряда между электродами аккумулятора. В холодных условиях батарея также должна выполнять дополнительную работу по обогреву электромобиля, что еще больше сокращает запас хода.

Также Ву отметил, что в этом году CATL сможет начать массовое производство аккумуляторов, способных обеспечить дальность пробега в 400 километров при 10-минутной зарядке.

По его словам, компания стремится сократить время зарядки до 5-7 минут при том же диапазоне пробега, и это ее следующая цель.

«Прошелся» Ву и по заявлению Toyota о том, что компания преодолела проблему с долговечностью твердотельных батарей, что откроет путь к их производству уже в 2027 году. Компания заявила, что рассчитывает вдвое снизить стоимость и вес этих батарей и обеспечить время зарядки от 10 минут и менее.

В чем я абсолютно уверен, так это в том, что в настоящее время никто не способен массово производить твердотельные батареи в отрасли», – сказал Ву, отвечая на вопрос журналистов.

Источник: Рейтер

Фото: Photo by Yin Liqin/China News Service/VCG

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