Этот новый BMW стоит всего 700 тысяч рублей

BMW CE 02 – это городской байк с двумя съемными аккумуляторами и электродвигателем мощностью 15 л.с.

BMW Motorrad продолжает продвигать электробайки и представил новый CE 02 который всего пару лет назад был лишь концептом.

Байк имеет минималистский дизайн, трубчатую стальную раму, литой алюминиевый маятник и 14-дюймовые колеса. Также он оснащен светодиодной оптикой и плоским двухместным сиденьем, которое находится в 749 мм от земли.

Велосипед выполнен в черной цветовой гамме с гранитно-серыми акцентами. Если хочется ярче, то можно заказать пакет Highline – с золотыми вилками, трехцветным сиденьем и наклейками на колесных дисках.

В качестве панели приборов используется 3,5-дюймовый дисплей, на который выводятся скорость и уровень заряда аккумулятора. CE 02 также оснащен портом для зарядки USB-C и технологией Keyless Ride (бесключевой доступ).

В комплектации Highline есть рукоятки с подогревом и подставка для смартфона. Кстати, смартфон может стать частью приборной панели благодаря специальному приложению.

Два съемных литий-ионных аккумулятора емкостью 1,96 кВтч питают электродвигатель мощностью 15 л.с. и 55 Нм. Это позволяет байку весом 132 кг разгоняться от 0 до 50 км/ч за 3 секунды. Максимальная скорость составляет 95 км/ч. Мотоцикл имеет запас хода более 90 км.

CE 02 предлагается с двумя внешними зарядными устройствами, которые работают от бытовой сети и имеют мощность 0,9 кВт или 1,5 кВт. Первый может зарядить байк от 20% до 80% за 170 минут (почти 3 часа), а полная зарядка от 0 до 100% займет 330 минут (5,5 часа).

В Соединенных Штатах BMW CE 02 будет стоить от 7599 долларов (примерно 700 тысяч рублей). Будет доступно несколько аксессуаров, включая противоугонную сигнализацию и набор боковых кофров.

Фото: BMW