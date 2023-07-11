Жители пригорода борются против строительства завода аккумуляторов

И это несмотря на то, что им обещают защитить природу и предоставить рабочие места.

Ford Motor планирует построить на окраине Маршалл-Тауншипа (штат Мичиган, США) обширный завод по производству аккумуляторов для электромобилей. При этом обещают трудоустроить 2500 человек.

«Нам не нужна такая работа, — говорит 62-летний местный житель Фред Чепмен, который всю жизнь проработал на производстве. На протяжении десятилетий он наблюдал закрытия заводов в регионе. Сейчас ему приходится ездить на работу на завод в соседний город.

Официальные лица Ford столкнулись с сопротивлением местных жителей, известным как NIMBY, что означает «Не на моем заднем дворе».

Не всем нужны гигантские проекты, даже в местах, которые, казалось бы, созрели для возрождения промпредприятий.

Завод строится на бывших фермерских полях и в лесах рядом с рекой недалеко от города. Жители опасаются, что новая технология изготовления аккумуляторов может привести к авариям, в результате которых литий просочится в грунтовые воды.

Также их настораживает участие в проекте китайской компании CATL. У Ford есть лицензия на использование ее технологий на заводе.

«Я инженер, — говорит один из местных жителей, — я знаю, что такое литий — это очень летучий элемент».

Его не убеждает то, что проект завода автопроизводителя включает такие меры безопасности, как баки с двойными стенками, специальные трубопроводы для сбора промышленных сточных вод и специальные ограждения для предотвращения стока почвы в близлежащую речку.

В Маршалле жители обратились с петицией о проведении референдума по проекту, собрав более 800 подписей в городе с населением 6800 человек.

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Источник: Рейтер

Фото: dpa/picture-alliance