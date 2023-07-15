Готовьтесь к летним приключениям: важные советы для автопутешественников

Подготовить нужно не только автомобиль.

Прежде чем отправиться в летнее приключение, перво-наперво убедитесь, что ваш автомобиль находится в исправном состоянии, советуют эксперты международной компании Zutobi, которая занимается обучением водителей.

Проверьте давление в шинах, состояние аккумулятора и уровень жидкостей. Не забудьте осмотреть тормоза, фары и дворники.

Есть и другие рекомендации, на которые стоит обратить внимание.

Спланируйте и изучите свой маршрут

Планируйте свое путешествие заранее, определяя альтернативные маршруты и остановки для отдыха по пути. Ознакомьтесь с местными особенностями дорожного движения и строительными работами, чтобы избежать задержек. Заблаговременное планирование маршрута сводит к минимуму стресс, помогает не сбиться с пути и обеспечивает путешествие без нервотрепки.

Будьте бдительны и хорошо отдохните

Долгие поездки под летним солнцем могут быть утомительными. Обязательно отдохните перед тем, как отправиться в путь, и делайте регулярные перерывы во время путешествия. Усталость может ухудшить вашу реакцию и способность принимать решения, значительно увеличивая риск несчастных случаев. Пейте в дороге воду и, если возможно, разделите обязанности водителя с попутчиком.

Не отвлекайтесь во время вождения

Отвлекающие факторы являются основной причиной несчастных случаев. Сосредоточьтесь исключительно на дороге, воздерживаясь от разговоров по телефону, еды и любых других отвлекающих действий. Назначьте пассажира корректировщиком «навигатора». Также он может при необходимости решать другие текущие задачи.

Не забывайте основные правила безопасности

Независимо от сезона, правильная регулировка зеркал, чистка всех окон и сосредоточение внимания на вождении сослужат вам хорошую службу. Соблюдайте ограничения скорости, не забывайте использовать поворотники при смене полосы движения.

Будьте готовы к чрезвычайным ситуациям

Рекомендуется возить в машине дополнительные предметы. Например, питьевую воду и запас еды, например энергетические батончики или сухофрукты. Держите в автомобиле солнцезащитный крем, солнцезащитные очки и головные уборы, чтобы защитить себя от солнечных лучей во время остановок. Возите с собой автомобильное зарядное устройство для телефона или портативный блок питания, чтобы ваши устройства заряжались во время длительных поездок.

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Источник: Zutobi

Фото: Unsplash