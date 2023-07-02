Российские туристы нашли замену европейским курортам

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По данным компании «Алеан», в этом году объемы продаж экскурсионных туров Золотого кольца увеличились на 15 процентов по сравнению с июнем 2022 года. Наибольшим спросом пользуются туры выходного дня.

В то же время, согласно мнению экспертов, цены на туры по Золотому кольцу значительно выросли. Особенно заметно подорожали однодневные туры, которые теперь стоят около трех тысяч рублей, плюс стоимость обеда. Двухдневные программы выросли до десяти тысяч рублей, а стандартный трехдневный тур по всем городам маршрута Золотого кольца стоит 15 тысяч рублей на человека.

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Также теперь часто в стоимость тура не включены экскурсии, за них придется доплатить в среднем 2000 рублей. Цены на транспорт также регулярно увеличиваются, каждые две недели. С другой стороны, цены на отели остаются стабильными. В целом, перед летним сезоном цены на туры по Золотому кольцу выросли на 15-20 процентов.

Источник: Rata News

Фото: Unsplash

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За РулемЛежнин Роман
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